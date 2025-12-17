Sanidad y el Instituto de la Ingeniería se alían para impulsar la sostenibilidad, digitalización y eficiencia del SNS

Firma del acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y el Instituto de la Ingeniería de España. - MINISTERIO DE SANIDAD

El Ministerio de Sanidad y el Instituto de la Ingeniería de España (IIE) han firmado este miércoles un Protocolo General de Actuación como marco de colaboración técnica para aplicar soluciones de ingeniería a los retos actuales del Sistema Nacional de Salud (SNS) y contribuir a impulsar su sostenibilidad, digitalización y eficiencia.

"Desde el Ministerio de Sanidad queremos impulsar un modelo de sistema sanitario innovador, resiliente y preparado para los desafíos del siglo XXI. La alianza con el Instituto de la Ingeniería de España refuerza nuestro compromiso con una sanidad pública de calidad, basada en la evidencia, la tecnología y el interés general", ha destacado la ministra de Sanidad, Mónica García.

En este sentido, ha señalado que el acuerdo firmado supone "un paso decisivo" para integrar en el SNS "de manera ordenada y con visión de futuro" el conocimiento y la innovación de la ingeniería, un área que ha resaltado que aporta "soluciones clave" para mejorar la eficiencia de los procesos, optimizar el mantenimiento de las instalaciones y garantizar una atención más segura, interoperable y centrada en las personas.

Desde el Ministerio de Sanidad, han informado de que el acuerdo tiene una vigencia inicial de cuatro años y recoge una hoja de ruta conjunta para trabajar en áreas como la mejora de infraestructuras hospitalarias, la gestión de procesos, la inteligencia artificial, la interoperabilidad de datos, la gestión del mantenimiento o la impresión 3D aplicada a entornos clínicos.

ACCIONES CONTEMPLADAS

Entre otras acciones, el protocolo contempla la validación y difusión por parte del Ministerio de varias guías técnicas elaboradas por la Comisión de Ingeniería Médica y Sanitaria de la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, como el Libro Blanco de Infraestructuras Sanitarias, la Guía de gestión y mantenimiento en instalaciones hospitalarias o la Guía de Gestión y Mantenimiento de Equipamiento Electromédico.

También se incluyen iniciativas como la creación de los Premios Lean Healthcare, el desarrollo conjunto de una nueva guía sobre puesta en marcha de hospitales, y la organización de jornadas técnicas, la primera de ellas prevista para marzo de 2026, sobre Lean Healthcare.

La presidenta del IIE, María Cruz Díaz Álvarez, ha resaltado su compromiso para que todas las especialidades médicas puedan beneficiarse de la ingeniería y de la informatización de procesos. En este sentido, ha señalado que la digitalización e incorporación de tecnología avanzada al sistema sanitario "no son solo una oportunidad, sino una necesidad estratégica" para mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la calidad asistencial.

"La cooperación estrecha entre ingenieros y profesionales sanitarios es esencial para afrontar los retos presentes y futuros. Nuestro compromiso ético, basado en los códigos profesionales de la ingeniería, es plenamente compatible con los códigos deontológicos de la medicina. Esta alianza nos permitirá trabajar juntos, con rigor y responsabilidad, por el bienestar de los ciudadanos", ha añadido.

El despliegue del acuerdo estará liderado por el Comité de Ingeniería Médica del Instituto de la Ingeniería de España, con el apoyo de la Comisión de Ingeniería Médica y Sanitaria del Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, en colaboración con otras entidades del sector.