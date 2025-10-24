Sanidad insta a confiar solo en tratamientos basados en evidencia científica como garantía de seguridad y eficacia

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha instado a la población a tomar decisiones sanitarias bien informadas y confiar solo en tratamientos y terapias basados en datos contrastados y evaluaciones rigurosas, como garantía de seguridad y eficacia, en el marco de una campaña lanzada este viernes junto a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

La campaña 'Remedios siempre con evidencia científica' se apoya en la web 'saludconevidencia.es', que busca ofrecer información clara, accesible y verificada para responder algunas de las dudas más frecuentes en la ciudadanía, consecuencia de preocupaciones relacionadas con el aumento de la desinformación, el negacionismo y la sobremedicación.

De este modo, el Ministerio ha resaltado que, en España, la AEMPS actúa de manera independiente y basada en evidencia científica contrastable para evaluar todos los medicamentos y productos sanitarios antes de su comercialización. Estas evaluaciones incluyen estudios preclínicos, ensayos clínicos y controles de fabricación, siguiendo estándares internacionales.

Asimismo, Sanidad ha incidido en que, en caso de duda, se debe consultar con un profesional sanitario. Así, ha puesto el foco en la importancia de la relación entre el profesional de la salud y el paciente, pues compartir toda la información sobre tratamientos y hábitos de vida, y comprender bien la medicación prescrita son claves para mejorar la adherencia y evitar errores.

En resumen, ante la complejidad de informarse en un entorno saturado de mensajes que pueden resultar contradictorios, el Ministerio ha recordado que la mejor forma de saber qué funciona es acudir a fuentes fiables y basadas en evidencia científica. "En salud, lo que cuenta es lo que está demostrado", ha concluido.