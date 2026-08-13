Sanidad insiste en que "no hay una situación de colapso sanitario" en Ceuta, aunque reconoce una "importante tensión" - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Sanidad, Javier Padilla, ha insistido en que "no hay una situación de colapso sanitario a día de hoy en Ceuta" pese a la llegada masiva de personas migrantes hace dos semanas a esta ciudad autónoma, circunstancia que sí ha reconocido que ha provocado una "importante tensión".

"Es llamativo que no aparezcan fotos del Hospital Universitario de Ceuta con camas en los pasillos y demás, como sí ocurre estos días en otras regiones", ha manifestado con ironía para rechazar calificar la situación actual como de colapso. No obstante, y a través de la red social 'X', ha incidido en el "innegable esfuerzo de los profesionales sanitarios" y en la "necesidad imperiosa de resolver la situación de estas personas migrantes".

Según ha señalado Padilla, Ceuta afronta en estos momentos "una crisis humanitaria, no una crisis sanitaria". Aunque ha apuntado que "toda crisis humanitaria puede devenir en sanitaria en función de su evolución y resolución", ha declarado que en el sistema de salud de esta localidad "se está manteniendo en todo momento la actividad asistencial normal programada sin que haya habido cancelaciones".

De hecho, ha subrayado que para llegar a este punto de control, se activó el 'Plan de Catástrofes', creándose circuitos diferenciados y abriéndose puntos y horarios adicionales. Además, se tiene el objetivo de garantía de no cancelación de actividad programada y se ha incrementado el personal con 60 profesionales sanitarios que, de momento, permanecerán en Ceuta hasta el 31 de agosto, fecha en la que se reevaluará la situación.

LA REPERCUSIÓN SOBRE LA OCUPACIÓN HOSPITALARIA HA SIDO BAJA

Padilla, que ha hecho balance de la gestión realizada en estas semanas, ha expuesto que el primer día tras la entrada de migrantes hubo un pico de 1.149 atenciones sanitarias "que, de haberse mantenido, habría colapsado todo". Tras ello, ha subrayado que las cifras bajaron y se estabilizaron "entre 300 y 400 asistencias diarias", por lo que considera que "la repercusión sobre la ocupación hospitalaria ha sido baja".

En este sentido, ha manifestado que el Hospital Universitario de Ceuta cuenta con 175 camas y ahora tiene una ocupación de en torno al 63 por ciento. "De las camas ocupadas, solo 33 son por migrantes", ubicándose dos en Pediatría, tres en Obstetricia, ocho en el área quirúrgica, siete en la médica y 13 en el clúster de urgencias), ha especificado.

Por último, y tras destacar que "desde el cierre de frontera de 2020, la actividad asistencial se ha reducido un 34 por ciento, mientras que el número de profesionales ha aumentado un 11,85 por ciento", ha asumido que existe un "problema" en Ceuta, ya que "hasta la resolución de la situación, existe un riesgo fundamental ligado a la falta de salubridad de los enclaves donde se encuentran las personas migrantes a la espera de devolución, asilo o reparto en las comunidades autónomas".

"Ese es un riesgo pre-sanitario que es en el que todas las Administraciones han de centrarse ahora, mientras se atiende la necesidad sanitaria de quienes la tengan", ha continuado Padilla, que ha subrayado que "el objetivo fundamental es prevenir el desarrollo de otros problemas de salud mientras se resuelve la causa fundamental existente".