Sanidad insiste en un Estatuto Marco común para todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento de preguntas frecuentes sobre el Estatuto Marco en el que recuerda que el nuevo texto debe convertirse en una norma común para todos los profesionales que trabajan en los centros del Sistema Nacional de Salud, independientemente de su categoría.

"Esta unidad es una condición necesaria para evitar desigualdades arbitrarias, facilitar la movilidad profesional, mejorar la planificación de recursos humanos y consolidar una cultura compartida de servicio público", explica el documento.

La petición de un Estatuto Marco específico para médicos y facultativos, sin embargo, es una de las principales reivindicaciones de los sindicatos que han convocado la huelga nacional de cuatro días esta semana.

En el documento de preguntas frecuentes, el Ministerio que lidera Mónica García también subraya que la jubilación anticipada -otra de las reivindicaciones de los médicos- no pueden abordarse en el Estatuto Marco, ya que la Seguridad Social tiene un sistema de coeficientes reductores (Real Decreto 402/2025) que se puede aprobar para determinadas profesiones siempre que se justifique que sus trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre. "Es la única forma de acceder a la jubilación anticipada según la normativa vigente", añade.

Respecto al importe de las retribuciones, Sanidad aclara que el Estatuto Marco no puede cuantificar las cantidades, debido a que invadiría las competencias de las comunidades autónomas y de las leyes de Presupuestos Generales del Estado. "Es la Ley de Presupuestos Generales del Estado la que fija el importe de sueldo base y trienios y, por otra parte, cada servicio de salud quien aprueba su propia tabla retributiva", matiza el documento.

Asimismo, Sanidad asegura que la nueva norma establece un límite máximo de 17 horas de jornada de guardia en días laborables. No obstante, la jornada de guardia podrá ampliarse a 24 horas en fines de semana o en centros de difícil cobertura siempre que exista pleno consentimiento de los profesionales afectados y se cuente con un informe favorable de riesgos laborales. "Es esencial recalcar que, para hacer una guardia de 24 horas en fin de semana, es necesario que el trabajador preste su consentimiento de forma previa", indica el Ministerio. Por último, la nueva norma señala que la jornada máxima semanal es de 45 horas.

Por último, Sanidad recuerda que el nuevo texto lo redacta el Ministerio con las modificaciones surgidas en la negociación con los sindicatos presentes en el Ámbito de Negociación, así como en la fase de audiencia a las comunidades autónomas y todas las personas y entidades que participen en los trámites de consulta previa y audiencia pública.