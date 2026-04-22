Sanidad inicia este jueves la elección de plazas Formación Sanitaria Especializada 2025-2026 con 12.362 plazas ofertadas

Archivo - Imagen de archivo de alumnos antes del examen de Formación Sanitaria Especializada. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha comunicado que este jueves arranca el proceso de elección y adjudicación de plazas de la Formación Sanitaria Especializada (FSE) 2025-2026, que permitirá a miles de aspirantes acceder a una de las 12.362 plazas ofertadas para formarse como especialistas en el Sistema Nacional de Salud.

El acto se celebrará presencialmente en el Salón de Actos 'Ernest Lluch' del Ministerio de Sanidad, ubicado en el Paseo del Prado, 18-20, Madrid, y también se podrá participar por vía electrónica a través del portal oficial de FSE: Formación Sanitaria Especializada. El acceso a la sede del Ministerio se realizará por la calle Lope de Vega.

De este modo, el jueves comienza la adjudicación para Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física; el 24 de abril para Enfermería, y el 4 de mayo para Medicina. En el caso de la tramitación electrónica, Sanidad señala que la solicitud podrá presentarse y modificarse hasta el momento en que se inicie la sesión correspondiente a su número de orden. No obstante, recomienda que la solicitud se realice por medios electrónicos, incluso en el caso de que posteriormente se comparezca de forma presencial en la sede del Ministerio de Sanidad.

La distribución de plazas es la siguiente: Medicina (MIR) cuenta con 9.275 plazas, Enfermería (EIR) con 2.277 plazas, Farmacia (FIR) con 362 plazas, Psicología (PIR) con 279 plazas, Química (QIR) con 29 plazas, Biología (BIR) con 83 plazas y Física (RFIR) con 57 plazas.

Los plazos para la presentación de solicitudes electrónicas son los siguientes: para Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física, desde las 10.00 horas del 21 de abril hasta el día y la hora asignados para la elección de plaza; para Enfermería, desde las 10.00 horas del 21 de abril hasta el día y la hora del turno correspondiente, y para Medicina, desde las 10.00 horas del 28 de abril de 2026 hasta el día y la hora asignados para la elección de plaza.

El Ministerio subraya que la adjudicación de plazas se realizará por riguroso orden de puntuación. Además, se considerará que renuncian a su prioridad aquellas personas que no formalicen su solicitud en plazo por ninguna de las vías habilitadas. Una vez adjudicada, la plaza tendrá carácter definitivo y no podrá ser modificada ni sustituida por otra.

En cuanto al calendario de adjudicación, el 23 de abril se asignarán las plazas de Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física; del 24 al 30 de abril, las de Enfermería, y del 4 al 27 de mayo, las de Medicina.

Asimismo, todas las personas adjudicatarias de plaza deberán contactar con su comisión de docencia o unidad docente, el siguiente día hábil a la adjudicación de plaza para programar la realización del examen médico previo a la toma de posesión, con el fin de comprobar que no padecen enfermedad ni están afectadas por limitación física, psíquica, sensorial o funcional que sea incompatible con las actividades profesionales que el correspondiente programa formativo exija al residente.

Por otra parte, el plazo de toma de posesión se realizará entre los días 4 y 5 de junio. En las comunidades donde el 4 sea festivo, el plazo será los días 3 y 5 de junio. El inicio del periodo formativo será el 5 de junio de 2026 para todos los residentes.

CONVOCATORIA DE LA SEGUNDA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS

El Ministerio de Sanidad convocará una segunda adjudicación de plazas mediante un procedimiento extraordinario destinado a cubrir las vacantes existentes tras la finalización del proceso ordinario. Esta convocatoria se realizará en las semanas posteriores a la fecha de toma de posesión establecida y se formalizará mediante resolución de la Dirección General competente, que será publicada en la página web del Ministerio.

En ella se convocará, por titulaciones, a las personas aspirantes que hayan alcanzado la puntuación mínima exigida y dispongan de número de orden. Salvo las personas aspirantes que no se hayan incorporado en fecha o hayan realizado una renuncia expresa.

Las personas convocadas podrán solicitar las plazas que permanezcan vacantes, tanto aquellas no adjudicadas inicialmente como las que hayan quedado disponibles por renuncias o falta de incorporación. La resolución establecerá las instrucciones detalladas del procedimiento, incluyendo la relación completa de plazas disponibles, el sistema de adjudicación extraordinaria y los plazos y condiciones para la toma de posesión, garantizando así un proceso transparente y ordenado orientado a maximizar la cobertura de plazas de formación sanitaria especializada.

Toda la información detallada sobre el proceso, así como la publicación de las futuras resoluciones y los listados definitivos de adjudicatarios, podrá consultarse de forma actualizada a través de la página web de Formación Sanitaria Especializada del Ministerio de Sanidad.