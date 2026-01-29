Sanidad inicia un estudio para evaluar el impacto en salud mental de la dana en la población de la C. Valenciana

Archivo - Varias personas trabajan en una zona afectada por la DANA, a 2 de noviembre de 2024, en Paiporta, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha informado este jueves de la puesta en marcha de un estudio de vigilancia para evaluar a lo largo de tres años el impacto ocasionado por la catástrofe de la dana en la salud mental de la población afectada en la Comunidad Valenciana; un trabajo que contará con la colaboración de la Conselleria de Sanidad y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).

Según ha explicado Sanidad en un comunicado, las catástrofes medioambientales como la dana del 29 de octubre de 2024 pueden aumentar el riesgo de aparición de problemas de salud mental a medio y largo plazo, como ansiedad, depresión, estrés postraumático y dificultades en el desarrollo de actividades cotidianas.

En este contexto, el estudio busca conocer cómo ha afectado la dana en el bienestar emocional de la población expuesta para, a partir de los resultados, orientar la planificación de medidas de control y servicios asistenciales necesarios para responder ante fenómenos climatológicos de este tipo, mejorando la capacidad de las autoridades sanitarias y sociales.

En paralelo, el trabajo permitirá conocer la frecuencia de probable depresión, ansiedad y estrés postraumático según el nivel de exposición a la inundación, así como identificar factores personales, sociodemográficos, de apoyo social y relacionados con la catástrofe asociados a la morbilidad psicológica.

Para ello, Sanidad ha detallado que se realizará un seguimiento durante tres años, con una recogida de datos inicial o basal aproximadamente al año de la dana, y dos oleadas adicionales previstas a los dos y tres años. La población de estudio incluye a personas mayores de cinco años residentes en las zonas afectadas en el momento de la catástrofe.

La población de referencia se sitúa en 608.772 personas, distribuidas en 37 municipios y cuatro pedanías de la provincia de Valencia que fueron clasificadas como zonas de impacto medio y alto según el informe de la Cámara de Valencia sobre los daños ocasionados por la dana en la actividad comercial minorista.

UNA MUESTRA SUPERIOR A 10.000 PERSONAS

El Instituto Valenciano de Estadística ha llevado a cabo un muestreo aleatorio estratificado por sección censal, nivel socioeconómico, grado de afectación, edad y sexo. De esta manera, se ha definido una muestra compuesta por al menos 8.153 personas adultas y 2.718 personas con edades comprendidas entre los seis y 17 años, procedentes de una muestra de 23.318 hogares seleccionados e invitados a participar.

Las personas seleccionadas recibirán una invitación mediante correo postal y, aquellas que acepten de forma voluntaria participar, deberán comunicar su consentimiento expreso por medios telefónicos o electrónicos. Tras ello, se concertará una entrevista que podrá realizarse de manera presencial o telefónica. Las sucesivas oleadas se realizarán a las mismas personas participantes.

La encuesta constará de un cuestionario dirigido a personas adultas y otro distinto a menores, ajustado a su edad. Con ellos se recogerán datos sobre características personales y del hogar, percepción de salud y calidad de vida, morbilidad, salud mental, apoyo social y variables específicas relacionadas con la dana.