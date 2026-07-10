Sanidad impulsa el Marco Estratégico de Cuidados de Enfermería con una enfermera referente por CCAA

Archivo - Enfermera ajustando el monitor de presión arterial en paciente hospitalaria - TEMPURA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS)ha dado luz verde a una financiación específica para reforzar la coordinación y el desarrollo técnico del Marco Estratégico para los Cuidados de Enfermería en todo el territorio nacional, que financiará la liberación de una enfermera en cada comunidad autónoma.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Sanidad, contará con una dotación total de 960.000 euros destinados a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Cada territorio recibirá 60.000 euros para financiar la contratación de una enfermera asistencial que permita liberar de actividad clínica a la experta en cuidados, planificación sanitaria y sistemas de información, facilitando así su dedicación al desarrollo del proyecto.

El Marco constituye la primera hoja de ruta común para fortalecer y coordinar los cuidados enfermeros en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, y se articula en torno a cinco líneas estratégicas centradas en la adecuación de recursos humanos a las necesidades de salud, el modelo de práctica profesional, el desarrollo competencial en cuidados, la visibilidad y liderazgo de la profesión enfermera y el impulso de la investigación e innovación en cuidados.

UNA ENFERMERA EXPERTA EN CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA

El programa contempla una línea de financiación destinada a liberar, mediante sustitución asistencial, a una enfermera experta en cada comunidad autónoma para el desarrollo de proyectos estratégicos del Marco Estratégico para los Cuidados en Enfermería (MECE). Estas actuaciones buscan avanzar hacia un modelo común de clasificación y estratificación de pacientes que permita organizar las plantillas enfermeras en función de la complejidad asistencial y de las necesidades reales de cuidados de la población, además de reforzar la planificación de cuidados y el desarrollo de sistemas compartidos de información e indicadores en el Sistema Nacional de Salud.

El modelo abarcará todos los ámbitos asistenciales, incluidos hospitales de agudos, atención primaria, centros de larga duración y residencias, incorporando además variables relacionadas con los determinantes sociales y el nivel competencial de los profesionales responsables de la atención.

El programa incluirá reuniones de coordinación bimensuales entre las profesionales responsables en cada comunidad autónoma y el Comité de Cuidados en Salud del Ministerio de Sanidad, con el objetivo de garantizar una implantación cohesionada y homogénea del modelo en todo el territorio nacional.

COORDINACIÓN NACIONAL Y EUROPEA

La medida se enmarca en el desarrollo del Marco Estratégico para los Cuidados de Enfermería (MECE), aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en 2025, y en el proyecto europeo 'Safe Nurse Staffing by nursing intensity and Patient Classification Systems', financiado por la Comisión Europea a través del instrumento Technical Support Instrument (TSI).

En esta iniciativa participan activamente la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud y la Secretaría General de Reformas Estructurales de la Comisión Europea, junto al Ministerio de Sanidad, el Instituto de Salud Carlos III y las comunidades autónomas.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Sanidad refuerza el papel estratégico de los cuidados de enfermería en el Sistema Nacional de Salud y avanza en la mejora de la calidad asistencial, la seguridad de los pacientes y la cohesión territorial del sistema sanitario.