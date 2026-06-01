Archivo - Sanidad hará un piloto con un antibiótico o "dos innovadores" para decidir un nuevo modelo de financiación ante la RAM - ANILAKKUS/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director y coordinador del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), Antonio López Navas, ha indicado que el Ministerio de Sanidad va a llevar a cabo un piloto con antibióticos de cara a decidir un nuevo modelo de financiación de estos fármacos, el cual se realizará con uno o "dos innovadores" debido a que la estrategia tradicional "no funcional" frente a la resistencia a los antimicrobianos (RAM).

"La idea que tiene el Ministerio es avanzar de manera progresiva y realizaremos un piloto, porque hay que probar", ha señalado durante la jornada 'La RAM como reto sanitario, económico y legislativo. La respuesta de España a una amenaza de carácter global', que se ha desarrollado en el Congreso de los Diputados a solicitud de la Sociedad Española de Medica Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC).

Según ha afirmado el también jefe de la Unidad de Apoyo a la Dirección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), "no está decidido" todavía si este piloto se ejecutará en uno o dos antibióticos, pero sí está "claro" que se necesita "decidir, primero, el modelo y, después, evaluar el impacto"; y, "si es necesario, ajustar el diseño que se decida definitivamente, el modelo definitivamente decidido, y generar la evidencia propia antes de extender este modelo".

"La RAM no es un concepto abstracto ni una amenaza futura, es una realidad que forma parte del día a día y que afecta directamente a la práctica clínica asistencial en todos los niveles asistenciales y, en definitiva, lo que sería el funcionamiento de nuestro sistema sanitario", ha explicado, para añadir que "impacta directamente en la seguridad del paciente" y "lo hace en ámbitos especialmente sensibles, "como pueden ser los cuidados intensivos, la cirugía mayor, la Oncología, los trasplantes o la atención a pacientes vulnerables".

En este sentido, ha señalado que "cuando un antibiótico deja de ser eficaz", no solo se pierde "una opción terapéutica". Además, "aumentan las complicaciones, se prolongan las estancias hospitalarias, crece el riesgo de efectos adversos; en definitiva, se compromete la capacidad que tiene el sistema de ofrecer una atención segura y de calidad", y ello, también, "tiene un impacto económico muy significativo".

LA RESISTENCIA ANTIMICROBIANA INCREMENTA LOS COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS

Este problema "incrementa los costes sanitarios de manera directa, pero también lo hace de una manera indirecta, porque afecta a la productividad, a la calidad de vida de los pacientes" y a la sostenibilidad del sistema", ha continuado, destacando ante ello que "proteger la eficacia de los antibióticos es proteger la capacidad del sistema sanitario". Por tanto, considera que no es solo "una prioridad" ya que, junto a ello, es "una decisión económica que sería estratégica".

En este contexto, López Navas ha puesto en valor que, "desde hace más de 12 años", España "enfrenta de manera coordinada este problema con el PRAN", que "ha sido un programa pionero porque integra la estrategia 'One Health'", y es que "reconoce que la salud humana, la sanidad animal y el medioambiente están interrelacionados". Además, "se ha trabajado desde un enfoque basado en la coordinación multisectorial" y está "alineado" con la labor realizada en Europa y en el resto del mundo, ha subrayado.

Uno de los "retos" ahora es "convertir todo este trabajo en políticas públicas, en marcos regulatorios, como la elaboración de un Real Decreto para regular las acciones contenidas en el PRAN o las decisiones que, en definitiva, refuercen la salud pública y la calidad del sistema", ha proseguido, tras lo que ha puesto de relieve "la nueva legislación europea que se ha aprobado recientemente".

Esta "representa un avance significativo porque incorpora, por primera vez, herramientas que están orientadas a incentivar el desarrollo, garantizar el acceso y preservar la eficacia de estos medicamentos tan esenciales", ha insistido, para agregar que este reconocimiento "es clave porque va a asegurar que el sistema sanitario disponga de soluciones terapéuticas necesarias".

A su juicio, y tras destacar el papel de la industria farmacéutica como "socio clave", ha sostenido que el "verdadero desafío" va a ser "trasladar este marco a la práctica" y ser "capaces realmente de impulsar la innovación" y garantizar "la disponibilidad de nuevas soluciones". "Debemos asegurarnos que el sistema sanitario disponga de antibióticos eficaces en el futuro" y ello "va más allá del uso adecuado de los antibióticos".

Así, ha enfatizado en la importancia "de los incentivos, la innovación y los modelos de financiación". "Necesitamos que se desarrollen nuevos antimicrobianos", aspecto en el que "se genera una tensión que es obvia: hay una tensión entre el acceso, la sostenibilidad y la innovación" que "va a exigir contar con nuevas soluciones", ha incidido.

MODELO DE SUSCRIPCIÓN

Aunque el PRAN ya recogió en 2022 estrategias en este sentido, "no ha sido hasta el 2025 cuando el Ministerio realmente ha empezado a articular una hoja de ruta para afrontar este reto", ha declarado, insistiendo en que se está "analizando" en la actualidad "la posible incorporación en España de modelos de financiación innovadores". "Especialmente, nos estamos centrando en los modelos de suscripción para los antibióticos", ha avanzado, con la intención de "desacoplar el volumen de uso al precio, permitiendo garantizar el acceso".

"El objetivo que tenemos es definir un modelo que sea viable, riguroso y alineado con la estructura sanitaria de España y con la toma de decisiones de financiación", ha resumido López Navas, tras lo que ha explicado que "toda esta información, que se está recopilando ya, va a ser analizada en el marco del Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica (CAPF), que va a tener un papel clave en decidir qué modelo se adecua mejor".

Al respecto, ha expuesto que "hay que tener en cuenta todo el ciclo de vida del medicamento, no solo desde su desarrollo y autorización, también durante la financiación y condiciones reales". "Todo ese ciclo de vida debe tenerse en cuenta a la hora de decidir los mecanismos para implementar", ha subrayado.

Por último, y tras señalar que, "de forma paralela, se está trabajando desde el PRAN en definir qué criterios objetivos se utilizan para seleccionar los antibióticos", ya que "no todos los antibióticos valdrán para este tipo de modelos", ha concluido afirmando que, en el ámbito comunitario, se quiere "contribuir desde el principio al diseño de estos nuevos mecanismos".