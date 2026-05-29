Archivo - Sanidad hace un "llamamiento" a no frenar la regulación e igualar la de tabaco convencional "a los nuevos productos"- Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, ha hecho un "llamamiento" a no frenar la legislación pendiente de aprobación para así "igualar la regulación de tabaco convencional a los nuevos productos" de consumo existentes, como los vapeadores y los cigarrillos electrónicos.

El objetivo es "adelantarnos a estos nuevos productos", ha manifestado con motivo de su participación en la jornada 'Promover un futuro más saludable y sin tabaco en Europa', celebrada en la Oficina del Parlamento Europeo en España con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora el 31 de mayo.

Así, durante esta cita, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decidido desarrollar en Madrid con el apoyo de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Gullón ha puesto de manifiesto que las leyes contra el tabaco "se ven frenadas por la presión de la industria a diferentes elementos". "Quizás, lo están haciendo a través de diputados o partidos políticos", ha señalado.

"Hago un llamamiento para que todos rememos en la misma dirección", ha continuado, al tiempo que ha expuesto que el Real Decreto y el Anteproyecto de Ley que se esperan aprobar en esta legislatura tienen "objetivos diferentes", pero "van en la misma dirección".

Tras destacar, en esta línea, que la meta de estas políticas es ubicar la salud "por encima de otros intereses", ha manifestado que "hay que medir el avance de una sociedad por el bienestar, que está relacionado con la salud", y no por otros indicadores. En este sentido, ha puesto de relieve los beneficios que ha acarreado el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo.

Al respecto, Gullón ha expuesto que este, autorizado en 2024, tenía como objetivos "que menos gente empezase a fumar", lo que "tiene que ver con las nuevas formas de tabaco"; que "más gente deje de fumar", para lo que ha puesto en valor las "estrategias de deshabituación tabáquica"; la "protección del medio ambiente"; el "crear una buena red de investigadores"; y "juntar a la sociedad crítica con el tabaco".

Además, ha destacado que el actual es "un momento en el que lo internacional adquiere mayor importancia" debido a "la nueva Directiva del Tabaco". "Tenemos que estar en todas esas discusiones", ya que "hay Estados miembro que reman en dirección correcta y otros que no", ha aseverado.

LA AECC ASEGURA QUE EL CAMBIO EN LA LEGISLACIÓN MARCA UN "MOMENTO CLAVE"

Por su parte, el presidente nacional de la AECC, Ramón Reyes, que ha incidido en el "problema tan enorme que representa el tabaco", ha subrayado que se está viviendo un "momento clave" debido a que "Europa está revisando la Directiva de productos de tabaco y España tramita el Anteproyecto de Ley y el Real Decreto sobre sabores y bolsas de nicotina".

"Lo que se decida en los próximos meses determinará si somos o no capaces de proteger a las próximas generaciones", ha explicado, destacando en el apartado nacional que es necesaria una regulación "ambiciosa y estricta, que proteja la salud". Ello debido a que "el objetivo de la industria es mantener la adicción y captar a niños y adolescentes a través de una moda, de sabores, de publicidad directa e indirecta", ha explicado.

Este nuevo marco regulatorio debe "ser capaz de adelantare a los nuevos productos y estrategias de la industria", ha razonado, señalando que debe "establecer restricciones claras de acceso y venta para todos los productos con nicotina". Es necesario "limitar lo que lo hace atractivo: aromas, diseño y presentación"; así como "reforzar los espacios libres de humo y de nicotina".

Reyes, que ha declarado que los nuevos elementos relacionados con el tabaco "han pillado con la guardia baja", ha afirmado que, "según la OMS, en los menores que consumen estos productos, hay hasta un triple de posibilidades de consumir productos de tabaco en el futuro". "Un 27 por ciento de los adolescentes de entre 14 y 18 años en España ha utilizado cigarrillos electrónicos en el último mes", lamenta.

Por todo ello, ha animado "a los responsables políticos" a llevar a cabo la mencionada reforma de la legislación y "que no se limite a corregir lo que ya existe, que sea capaz de anticiparse a lo que viene". Junto a ello, ha pedido "a la sociedad civil" compartir este mensaje.

ANÁLISIS DE LA INTERFERENCIA DE LA INDUSTRIA TABACALERA

Previamente se ha celebrado la mesa 'Interferencia de la industria tabacalera', en la que el codirector e miembro del Grupo de Investigación sobre el Control del Tabaco (TCRG, por sus siglas en inglés) de la británica Universidad de Bath, el doctor Allen Gallagher, ha denunciado que "muchos países y regiones tienen problemas para evitar la interferencia de la industria tabacalera".

"Son 14 millones de euros anuales los que gasta cada año en la Unión Europea (UE) en hacer 'lobby'", ha cifrado, tras lo que ha declarado que esto "no es nada nuevo en Europa". "Las empresas se están presentando como parte de la solución" mientras "están vendiendo productos nocivos", ha aseverado, para agregar que estas consideran "que los Gobiernos deberían ayudar a introducir" los productos novedosos de tabaco.

Según ha señalado, "la industria está diversificando sus actividades" y sigue "invirtiendo en marketing". "Ninguna empresa tabacalera se ha comprometido a poner fin a sus productos", por lo que "su causa es ilegítima", ha manifestado, al tiempo que ha declarado que estas compañías "pueden acabar influyendo en la regulación del control de tabaco".

Por su parte, el presidente de OxySuisse, Pascal Diethelm, ha puesto de relieve la encuesta llevada a cabo en Suiza, y en 2025, por esta organización, que analizó a 31 universidades y constató que "la mayoría mantiene algún tipo de colaboración con la industria tabacalera". "Identificamos 29 colaboraciones en los últimos cinco años", lo que "puede ser solo la punta del iceberg", ha declarado.

Se ha producido "un crecimiento exponencial de la interferencia de la industria", ha subrayado la miembro de la entidad 'nofumadores.org', Raquel Fernández Megina, que cree que esta "no es puntual", sino "estructural y organizada". "Utiliza todo lo que necesita para bloquear y retrasar esas políticas de salud pública que son tan importantes y urgentes para la ciudadanía", ha manifestado.

Por ello, se ha referido al artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, que exige a los Estados miembro proteger las políticas de salud pública contra los intereses comerciales de la industria tabacalera. Al respecto, ha reclamado que infringir este texto conlleve "consecuencias".

Por último, han intervenido también el representante en Extremadura del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), Emilio Salguero, quien ha destacado esta interferencia en el ámbito académico; el integrante de 'Proyecto Zero, Josué Mantero, que ha destacado que hay jóvenes que se están uniendo e "intentando cambiar el paradigma de esta situación"; y el miembro de la Sociedad Europea de Respiratorio (ERS, por sus siglas en inglés), el doctor Luis Seijo, que ha animado a "ganar esa batalla ante la interferencia de la industria del tabaco".