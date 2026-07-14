Archivo - Sanidad formaliza el reparto de más de 21 millones a las CCAA para impulsar los programas de lucha contra las drogas - KATARZYNABIALASIEWICZ/ISTOCK - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) ha formalizado el reparto de 21.281.080 euros a las comunidades autónomas (CCAA) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para programas de atención a las adicciones y, por tanto, de lucha contra las drogas, medida que fue aprobada el pasado 23 de junio en Consejo de Ministros.

Esta reunión ha sido presidida por la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha destacado que este órgano constituye "un espacio esencial para compartir prioridades, reforzar consensos y avanzar en respuestas coordinadas ante los retos actuales y futuros en materia de adicciones".

Así, con motivo de este encuentro se ha confirmado la citada partida económica para financiar, durante 2026, estos programas. De hecho, esta medida se ha aprobado por unanimidad, así como los criterios objetivos de reparto territorial de los créditos, que han sido presentados, junto a las principales líneas de trabajo que se están desarrollando para la elaboración de la nueva 'Estrategia Nacional sobre Adicciones', por la delegada del Gobierno para el PNSD, Xisca Sureda.

Según ha indicado Sanidad, estos fondos permitirán financiar el despliegue de este plan a través de las estrategias autonómicas, así como el mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información del 'Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones'. En concreto, ha indicado que se destinarán a programas de prevención y atención directa a las personas con adicciones, apoyo a sus familias, rehabilitación y reinserción social y laboral, además de otras actuaciones relacionadas con las drogas y las adicciones.

Por último, ha puesto de manifiesto que esta transferencia permitirá, asimismo, que los Gobiernos de las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla desarrollen, por su parte, convocatorias de subvenciones destinadas a entidades del tercer sector que trabajan en este ámbito.