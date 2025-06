Sanidad estudia cómo incorporar la propuesta de incluir el euskera en el MIR sin "alterar" la baremación del resultado

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que el Ministerio de Sanidad está estudiando cómo incorporar la propuesta del Gobierno vasco de valorar el euskera en las pruebas de acceso a la formación sanitaria especializada (FSE), "siempre y cuando" esto no "altere" la baremación del resultado del examen.

Así lo ha señalado durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados en respuesta a la petición del diputado del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Joseba Andoni Agirretxea, quien le ha solicitado en representación de su grupo que examine esta propuesta, que después han respaldado las portavoces de EH Bildu, Junts y Esquerra Republicana de Catalunya.

García ha insistido en que el conocimiento de las lenguas cooficiales podría contemplarse como un "mérito", pero no como un "requisito previo" para acceder a la plaza. "Si el que ha sacado el número 100 tiene las mismas oportunidades que el que ha sacado el número 101, podemos estudiarlo", ha añadido.

En esta línea, ha aseverado que se debe garantizar el derecho de la población a ser atendida por las instituciones públicas en su lengua materna y ha puntualizado que no sabe si esto se solucionará introduciendo únicamente variables en el examen MIR, teniendo en cuenta que estos profesionales son "minoría" en el sistema sanitario.

Para finalizar, ha expresado su "respeto" por los derechos lingüísticos. "Nosotros no somos de los que nos salimos de una sala cuando oímos una lengua cooficial, al contrario, entendemos que es un enriquecimiento de nuestro país, de la cultura de nuestro país", ha destacado.

PROPUESTA DEL PNV

En su intervención, Joseba Andoni Agirretxea ha propuesto la modificación de la orden anual que regula la oferta de plazas y el procedimiento selectivo, a fin de habilitar de forma específica para las plazas ubicadas en el País Vasco la posibilidad de valorar positivamente el conocimiento del euskera dentro del apartado relativo a las competencias comunicativas de los aspirantes.

Según ha asegurado, esta medida se sustenta en el ejercicio legítimo de las competencias autonómicas, en el marco normativo que ampara la oficialidad del euskera en el País Vasco y la normalización del uso de esta lengua en el sector público vasco.

Al hilo, ha comentado que atender a un paciente en su lengua materna mejora la comunicación clínica, incrementa la confianza, reduce errores, refuerza la adherencia terapéutica y ayuda a superar barreras culturales, contribuyendo a una atención más segura, eficaz y humanizada. "Es un tema, por tanto, de derechos lingüísticos, pero de derechos lingüísticos no del médico, sino del paciente", ha apuntado.

Agirretxea ha señalado, al igual que García, que la ponderación del conocimiento del euskera en las pruebas MIR del País Vasco debe realizarse siempre en proporción al resultado obtenido en este examen, que es el que debe dar la capacitación.

A su vez, el diputado del PNV ha explicado que el euskera no es un "elemento excluyente" para el acceso de los profesionales sanitarios al sistema en el País Vasco. Asimismo, ha garantizado que tampoco es el motivo de la ausencia de médicos en la comunidad, destacando que este déficit se da en todas las comunidades autónomas. "Por lo tanto, que quede claro, no hemos dejado ningún médico fuera del sistema por no hablar euskera", ha remachado.

Por su parte, la diputada de EH Bildu Marije Fullaondo ha hecho hincapié en este tema recordando que hace dos semanas la senadora de su formación política Idurre Bideguren preguntó a García por el mismo durante un pleno en la Cámara Alta. En ese momento, la ministra defendió que el euskera debería ser considerado más que como un requisito "indispensable" como un mérito añadido para "balancear" la equidad en el acceso a las plazas MIR.

La diputada de Junts Pilar Calvo se ha sumado a las reivindicaciones para reclamar el derecho lingüístico también en Cataluña. "Cualquier servidor público debería respetar estos derechos lingüísticos y tener un mínimo nivel y acreditación de la lengua oficial del territorio en el que exerce su profesión", ha referido.

En la misma línea se ha pronunciado Etna Estrems por Esquerra Republicana de Catalunya, añadiendo que su formación defiende el uso de las lenguas cooficiales no solo en sanidad, sino también en ámbitos como la justicia. "Nosotros creemos que las lenguas cooficiales deberían ser lenguas oficiales, nosotros queremos la oficialidad del catalán", ha reclamado.

"No estamos hablando de que el médico sea mejor o peor según la lengua que hable, sino del derecho del paciente a relacionarse con un médico, con un profesional sanitario. En un momento, al médico no vamos por gusto y ganas, al médico vamos por necesidad, vamos porque nos sentimos mal, podemos estar angustiados, podemos tener patologías graves y es muy importante que garanticemos que los pacientes puedan expresarse y puedan ser atendidos en su lengua por una cuestión simplemente de empatía", ha apuntado.