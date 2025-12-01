Sanidad estudia financiar los fármacos inyectables de larga duración para prevenir el VIH

La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante la jornada por el Día Mundial del Sida, en el Ministerio de Sanidad. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado este lunes de que su departamento está estudiando la incorporación a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud de fármacos inyectables de larga duración para prevenir el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en todas aquellas personas que no pueden beneficiarse de la profilaxis preexposición (PrEP) oral.

"Además, estamos trabajando para seguir mejorando el acceso y seguir impulsando todos esos cambios necesarios para que la PrEP pueda estar también disponible en las farmacias comunitarias", ha señalado García durante la presentación de la campaña 2025 'VIVA LA VIHDA' en el Ministerio, con motivo del Día Mundial del Sida, que se celebra este 1 de diciembre.

En este contexto, la titular de Sanidad ha destacado que en España, durante 2024, se han notificado 3.340 nuevos diagnósticos de VIH, una cifra bastante similar a la del año 2022 y 2023.

"Algo que nos preocupa es que, más o menos, la mitad de ellos han sido diagnósticos tardíos. Es verdad que la tendencia general ha sido descendente, especialmente desde el año 2019, pero este ritmo de descenso no es todo lo rápido que quisiéramos", ha señalado García.

Con estas cifras, García ha asegurado que es necesario seguir reforzando la prevención, el diagnóstico precoz y el acceso al tratamiento. "Y, por supuesto, seguir garantizando la mejor herramienta que tenemos, que es esa sanidad pública universal, gratuita, accesible para todas las personas, vengan de donde vengan", ha apuntado.

En cuanto a la prevención primaria, García ha subrayado que desde la incorporación de la profilaxis preExposición (PrEP) a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud en noviembre de 2019, más de 40.000 personas participan en programas de PrEP

García ha asegurado el compromiso del Ministerio de Sanidad frente a un mundo global en un momento geopolítico "controvertido, tenso y tóxico". Así, ha acusado a algunos mandatarios como Javier Milei que "recortan la respuesta al VIH en una ofensiva contra la salud global". "Además la Administración Trump está recortando proyectos que llevaban encima de nuestra salud y encima de la mesa de la salud global desde hace años", ha añadido.

"Creo que necesitamos reforzar nuestra respuesta frente al VIH y mantener esa lucha contra ese estigma y contra esa discriminación. Queremos decir que desde el Ministerio de Sanidad, desde el Gobierno de España, no vamos a dar ni un solo paso atrás y por supuesto vamos a estar siempre del lado del multilateralismo, del lado de la salud global y del lado de todas aquellas personas a las que les podemos prevenir y evitar el VIH", ha defendido.

En este punto, García ha acusado también a "algunos amigos" de Milei en España: "Sobre todo esa ultraderecha enemiga de la salud pública. Tienen que saber que frente al odio, frente a la ignorancia también, respondemos con igualdad y salud pública".

Tras ello, la ministra ha destacado que el año 2025 es un año "clave" porque marca la evaluación intermedia de la estrategia mundial liderada por ONUSIDA de poner fin a la epidemia como amenaza para la salud pública para 2030.

"Llegamos a ella en un momento en el que los avances científicos son absolutamente extraordinarios tanto en prevención como en tratamiento. Pero, sin embargo, llegamos en un contexto político complicado donde estamos viendo retrocesos importantes y significativos en la financiación, en la gobernanza sanitaria global y también en los derechos humanos", ha criticado, al tiempo que ha garantizado el apoyo del Ministerio para cumplir el objetivo.

LA MITAD DE LOS CASOS EN 2024 FUERON DIAGNOSTICADOS DE FORMA TARDÍA

Durante la jornada también se han presentado los datos del informe de vigilancia epidemiológica del VIH y sida elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (CNE-ISCIII).

Así, Asunción Díaz, responsable de la unidad de vigilancia de VIH del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, ha indicado que los nuevos diagnósticos de VIH en España han registrado un leve descenso, con 3.340 nuevos casos en 2024, 10 menos que el año anterior (3.350), y el 51,1 por ciento de estos fueron identificados de forma tardía.

La vía sexual continúa siendo el principal modo de transmisión. La transmisión entre hombres que tienen sexo con otros hombres es la mayoritaria y, por primera vez, el número de personas de otros países de origen supera, en cifras absolutas, al de personas nacidas en España.

Tras ello, la presidenta del Grupo de Estudio del Sida (GeSIDA) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), María Velasco, ha recordado que en 2025 se ha permitido en España que las personas con VIH puedan donar órganos a otras con la misma infección, derogando una norma de 1987.

"La derogación de esta normativa es algo necesario y muy acertado, es algo que venía de un momento en el que teníamos mucha incertidumbre, el pronóstico de la infección por VIH era infausto y teníamos un escenario completamente distinto y gracias al tratamiento antirretroviral la supervivencia es similar a la población general", ha apuntado Velasco.

MANIFIESTO DE CESIDA

Por último, se ha leído un manifiesto de la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA) en la explanada del Ministerio de Sanidad en el que han reivindicado un "estigma cero" para las personas con VIH en centros penitenciarios, centros sanitarios, aulas, trabajos y medios de comunicación.

"El éxito no se mide solo en una carga viral suprimida; también se mide en calidad de vida, bienestar emocional y posibilidad real de proyecto vital. Para ello, para el acceso a derechos y vida digna, estigma cero", han destacado.

Asimismo, han exigido un acceso universal a la sanidad para todas las personas. También han reclamado una prevención combinada real: PrEP sin barreras, PEP disponible sin obstáculos, autotest y cribado en Primaria y en dispositivos comunitarios, campañas basadas en evidencia y liderazgo de los centros comunitarios.

"Para que todo esto pueda propiciar un cambio y tener un impacto, y para evitar las posibles nuevas infecciones de 2026, así como disminuir el número de diagnósticos tardíos y las brechas en la atención, no podemos esperar hasta 2030 y necesitamos una respuesta inmediata", han finalizado.