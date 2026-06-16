Sanidad establece una estrategia común de vacunación en todas las CCAA para personas migrantes y refugiadas en España

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MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministerio de Sanidad ha establecido, a través de la Comisión de Salud Pública, una estrategia común de vacunación en todas las CCAA para personas migrantes y refugiadas recién llegadas a España, que prioriza la triple vírica, la poliomielitis y la vacunación frente a tétanos y difteria.

"Esta estrategia es una oportunidad de prevención", ha afirmado la ministra de Sanidad, Mónica García, quien recuerda que "las vacunas son una de las herramientas más eficaces de salud pública que existen, protegen a quien las reciben, pero también fortalecen la protección colectiva".

La recomendación es que las personas acogidas en el Programa de Atención Humanitaria reciban, cuanto antes y preferiblemente durante las tres primeras semanas de estancia en España, al menos una dosis inicial de estas vacunas, con pautas aceleradas cuando la estancia lo permita y siempre en coordinación con los servicios públicos de salud.

Si la persona dispone de cartilla o certificado vacunal legible, se tendrán en cuenta las dosis que figuren en esa documentación. Cuando no exista, no sea legible o haya dudas sobre las vacunas recibidas, se recomienda completar las pautas necesarias, ya que las vacunas sistemáticas tienen un alto perfil de seguridad.

Cuando la estancia en España se prolongue, se recomienda completar el calendario de vacunación correspondiente, tanto el previsto a lo largo de la vida como el indicado para grupos de riesgo, mediante pautas aceleradas, incluida la vacunación estacional frente a la gripe en personas institucionalizadas y la atención a factores específicos, como el embarazo.

Las recomendaciones se dirigen especialmente a adolescentes y personas adultas, ya que suelen tener más dificultades para acceder a los programas ordinarios de vacunación y completar las pautas. La población infantil y las mujeres embarazadas cuentan, en general, con circuitos más establecidos de atención sanitaria, aunque el documento también recoge indicaciones específicas para garantizar su protección.

"Se trata de garantizar que nadie quede fuera de una herramienta tan básica y tan eficaz como es la vacunación. Una sociedad se protege mejor cuando protege a todo el mundo. Y la salud pública no pregunta dónde viene una persona, sino qué necesita para estar protegida", ha añadido García.

PROPONE REFORZAR LA COORDINACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En el caso de las mujeres embarazadas, se recomienda su derivación prioritaria al circuito ordinario de Atención Primaria y al seguimiento por matrona u obstetricia, para el control del embarazo y la administración de las vacunas indicadas en el calendario vigente. Antes de administrar vacunas de virus atenuados, como la triple vírica o la varicela, deberá descartarse la posibilidad de embarazo.

En menores, la estrategia plantea completar el calendario de vacunación correspondiente a su edad mediante pautas de rescate. En el caso de los menores de cinco años, cuando no pueda comprobarse si ya están protegidos frente a la hepatitis A, se recomienda administrar esta vacuna por el riesgo de transmisión en entornos de convivencia con alta concentración de personas.

La estrategia también identifica barreras administrativas, económicas, culturales, lingüísticas y de registro que pueden dificultar el acceso a la vacunación. Para abordarlas, propone reforzar la coordinación entre comunidades autónomas, servicios de salud pública y entidades de acogida, facilitar la vacunación en los propios centros cuando sea necesario, registrar correctamente las dosis administradas y ofrecer información fiable y adaptada, con apoyo de mediadores interculturales siempre que sea posible.