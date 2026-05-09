Sanidad dice que tiene respaldo judicial para la cuarentena obligatoria de 42 días de los pasajeros

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa, en la sede del Ministerio de Sanidad, a 9 de mayo de 2026, en Madrid (España). García y Grande-Marlaska comparecen para informar sobre el barco ‘MV Hondius’ y el brote de hantavirus. - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha aseverado este sábado que el Gobierno tiene el respaldo judicial para determinar "en el fondo y forma" la cuarentena de 42 días que deben guardar los pasajeros y tripulantes españoles a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus.

Un juzgado de Madrid ha ratificado este sábado las medidas de cuarentena adoptadas por las autoridades sanitarias para los pasajeros y tripulantes españoles o residentes en España a bordo del crucero MV Hondius, procedente de Ushuaia (Argentina), afectado por el brote de hantavirus.

La justicia ha avalado el internamiento de los afectados durante siete días naturales en habitaciones individuales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, y la ministra ha apuntado en una rueda de prensa este sábado que el tiempo de cuarentena tiene que ser de 42 días.

Al ser preguntada por cómo se va a adaptar el tiempo que permite la justicia extender la cuarentena (7 días) y el tiempo total de confinamiento que Sanidad impone como obligatorio (42 días), la ministra ha dicho que la ratificación judicial asume el contenido del protocolo que se ha determinado dentro de la Comisión Salud Pública, por lo que se podrán tomar las medidas de cuarentena "en el fondo y forma en la que sean precisos".

Así, para adaptar los tiempos García ha aseverado que las pruebas que determinan la obligación de cuarentena se repetirán cada semana y "todas las veces que sea necesario". En concreto, ha explicado que el tiempo para determinar el inicio de la cuarentena puede varía en función del contacto con casos de hantavirus, por lo que se irán realizando las pruebas oportunas para adaptar los tiempos y que los pasajeros se confinen el tiempo obligatorio.

"La repetiremos a la semana, la repetiremos todas las veces que sea necesario, pero la cuarentena se mide en función de cuál ha sido el último día en el que han tenido contacto con un caso", ha remachado.

CUARENTENA OBLIGATORIA

La ministra también ha apuntado que en la actualidad hay una mujer sin síntomas que había estado expuesta al virus y se ha confinado en Barcelona de forma voluntaria.

García ha explicado que si esta no quisiera seguir en cuarentena voluntariamente, la justicia avala que sigan el confinamiento en el Gómez Ulla. "En caso de que no quiera o no sea voluntaria entonces la orden que tenemos es de que venga al Gómez Ulla", ha dicho la ministra.

A su vez, ha recordado que en Alicante hay otra mujer, también confinada, con síntomas leves que había estado expuesta al hantavirus de la que está pendiente el resultado de la PCR. También hay una tercera mujer sin síntomas que había pasado por Barcelona pero que actualmente se encuentra en Sudáfrica y con la que el Gobierno ya se ha puesto en contacto para hacer un seguimiento.