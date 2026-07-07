Sanidad destaca el liderazgo de España en la eliminación de la hepatitis C y urge a detectar los casos no diagnosticados

Archivo - Imagen de recurso de una prueba de hepatitis C - HAILSHADOW - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, ha destacado que España se ha consolidado como un referente internacional en la eliminación de las hepatitis víricas, especialmente de la hepatitis C, aunque ha advertido de que el principal reto es garantizar que las herramientas lleguen a toda la población, especialmente a las personas que todavía no han sido diagnosticadas o que tiene barreras para acceder al sistema sanitario.

"Cerrar las brechas implica reforzar la búsqueda activa de personas no diagnosticadas, acercar los servicios a los lugares donde se encuentran las poblaciones más vulnerables, combatir el estigma y la discriminación y mantener una perspectiva de salud pública que vaya más allá de la atención sanitaria individual", ha explicado Gullón durante su intervención en la jornada 'Closing the Gap. Viral Hepatitis 2030', celebrada en el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Actualmente, el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud ha permitido situar a España entre los países europeos con menor prevalencia de infección activa, con una tasa del 0,14 por ciento, tras diagnosticar y tratar a más de 172.000 personas. Estos avances sitúan al país cerca de alcanzar el objetivo de eliminar la hepatitis C como problema de salud pública antes de 2030.

"Tenemos el conocimiento, tenemos las herramientas y tenemos la experiencia. Ahora tenemos también la responsabilidad de continuar este camino hasta el final", ha señalado Gullón durante estas jornadas organizadas por la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE).

Por su parte, la directora del Departamento de VIH, Tuberculosis, Hepatitis e ITS de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tereza Kasaeva, ha recordado que hace diez años los Estados miembros adoptaron el compromiso de eliminar las hepatitis víricas como problema de salud pública antes de 2030.

"Aquella decisión marcó una dirección clara, prevenir nuevas infecciones, diagnosticar a las personas que viven con hepatitis B y C, garantizar el acceso al tratamiento y a la atención sanitaria y reducir las muertes por cirrosis y cáncer de hígado", ha apuntado.

Sin embargo, la experta ha lamentado que los avances siguen siendo "demasiado lentos y desiguales". Según el Informe Mundial sobre Hepatitis 2024 muestra que las hepatitis B y C continúan causando alrededor de 1,3 millones de muertes al año, mientras que cerca de 300 millones de personas viven con una infección crónica por alguno de estos virus.

Kasaeva ha subrayado que las prioridades deben centrarse en acelerar el diagnóstico y ampliar el acceso al tratamiento; reforzar la prevención mediante la vacunación frente a la hepatitis B , y garantizar la seguridad de la sangre y de las inyecciones.

Tras ello, ha manifestado que en la Región Europea de la OMS siguen existiendo importantes brechas que afectan a las personas migrantes, quienes consumen drogas, las personas en situación de exclusión social, la población penitenciaria y otros colectivos que encuentran barreras para acceder al diagnóstico y al tratamiento.

En este contexto, ha advertido de que el mundo no avanza al ritmo necesario para alcanzar los objetivos fijados para 2030 y ha considerado imprescindible mantener el compromiso político, reforzar el liderazgo de los países, consolidar los sistemas sanitarios y de información y promover un enfoque multisectorial, centrado en las personas y basado en los derechos humanos.

SE NECESITAN MÁS RECURSOS EN EUROPA

Durante su intervención, la doctora Erika Duffell, del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), ha indicado que la región europea ha logrado "avances importantes" en la última década gracias a la expansión de la vacunación frente a la hepatitis B, la llegada de los antivirales de acción directa para la hepatitis C y la estrategia de eliminación impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, ha resaltado que solo un tercio de los países ha alcanzado el objetivo de cobertura del 95 por ciento en la vacunación frente a la hepatitis B.

Asimismo, ha manifestado que la mayoría de las infecciones por hepatitis B y C sigue sin diagnosticarse y, aunque ha disminuido el diagnóstico tardío, muchos pacientes continúan detectándose cuando ya presentan cirrosis o cáncer de hígado.

Por ello, ha reclamado mantener el compromiso político, destinar más recursos a las poblaciones más vulnerables e implantar intervenciones adaptadas a las necesidades de cada país para que Europa pueda alcanzar la eliminación de las hepatitis víricas en 2030.

DESIGUALDADES ENTRE PAÍSES

Durante su intervención, el director del Observatorio Polaris de la Fundación CDA, Homie Razavi, ha destacado que los países de altos ingresos están logrando avances significativos hacia el cumplimiento del objetivo de la OMS de eliminar la hepatitis C para 2030.

En este sentido, ha puesto como ejemplo a España, que, a su juicio, ha demostrado que la eliminación de esta enfermedad requiere una estrategia integral que combine el cribado y el tratamiento tanto de la población general como de los grupos de mayor riesgo y de las personas privadas de libertad en prisión.

No obstante, Razavi ha advertido de que, pese a la disponibilidad de pruebas diagnósticas y tratamientos gratuitos, aproximadamente dos tercios de los pacientes con hepatitis C no llegan a iniciar el tratamiento. Por ello, ha subrayado la importancia de reforzar la vinculación de los pacientes con el sistema sanitario, así como de impulsar programas de sensibilización que favorezcan el acceso a la atención.

"En los países occidentales, la inmigración seguirá siendo un factor clave para alcanzar los objetivos de eliminación. Es esencial implementar programas de detección y tratamiento dirigidos específicamente a la población inmigrante para garantizar su inclusión en los esfuerzos de eliminación", ha concluido.