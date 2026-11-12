Archivo - Sanidad destaca la inclusión de su modelo de Salud Mental en Emergencias en informe europeo de cambio climático de OMS - VISIONS/ISTOCK - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha destacado el hecho de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya incluido el modelo español de Unidades de Salud Mental en Emergencias (USME) en su informe europeo sobre cambio climático, protocolo que fue impulsado tras la DANA de octubre de 2024.

En concreto, el organismo ha señalado, en el documento 'Fortalecer la salud mental en un clima cambiante: experiencias de intervenciones en la Región Europea de la OMS', que la experiencia española es "un modelo de intervención multidisciplinar que busca mejorar la respuesta ante futuras emergencias mediante la prevención de problemas de salud mental, el apoyo comunitario y la continuidad de los cuidados durante la recuperación".

A juicio de la institución internacional, es importante integrar la salud mental en la preparación y respuesta ante catástrofes, reforzar los servicios comunitarios y mantener los apoyos más allá de la fase aguda de las emergencias. Por ello, ha citado las USME, que ha llegado a 11 municipios a través del Comisionado de Salud Mental y en colaboración con la Generalitat Valenciana, la Junta de Castilla-La Mancha y la Fundación Estatal Salud, Infancia y Bienestar Social (FCSAI).

Para ello, el proyecto, desarrollado por la Fundación Manantial, cuenta con 13 equipos integrados por 52 profesionales de diferentes disciplinas, como Psicología, Trabajo Social, Integración Social, Terapia Ocupacional, Educación Social y Enfermería. El objetivo es complementar la atención sanitaria existente mediante una intervención comunitaria, preventiva y de proximidad que facilite la recuperación de las personas y las comunidades afectadas.

De este modo, y a diferencia de una respuesta centrada solo en la atención psicológica individual, las Unidades trabajan sobre las consecuencias colectivas de las catástrofes, que son la pérdida de espacios de encuentro, la alteración de las rutinas, el debilitamiento de las redes sociales y las dificultades para reconstruir la vida cotidiana. El enfoque parte de reconocer que el sufrimiento no constituye necesariamente un trastorno mental y que la protección de la salud mental requiere también recuperar los vínculos, los apoyos mutuos y la capacidad de organización de las comunidades.

BALANCE DE SU PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO

En resumen, se han realizado más de 4.300 intervenciones y 7.300 participaciones en actividades comunitarias. De hecho, durante el primer año, entre los meses de julio de 2025 y de 2026, los equipos han registrado 3.368 intervenciones individuales, 784 grupales y 175 familiares, además de que se ha prestado atención recurrente a 909 personas, realizado 1.060 actuaciones de coordinación territorial y desarrollado 370 actuaciones comunitarias.

Junto a ello, se han impulsado 46 iniciativas comunitarias regulares, orientadas a reconstruir espacios de encuentro, fortalecer las relaciones sociales y favorecer la recuperación colectiva. Entre las experiencias se hallan los grupos de encuentro y conversación desarrollados en Paiporta, los grupos de hombres organizados en Algemesí y Sedaví, y los espacios de apoyo a profesionales y voluntarias sociosanitarias de primera línea, como la iniciativa 'Ca La Mare' en Catarroja.

En este contexto, Sanidad ha explicado que "la recuperación no termina cuando finaliza la emergencia". "La OMS advierte de que los efectos de los desastres sobre la salud mental pueden prolongarse durante meses o años, especialmente si persisten dificultades materiales, económicas o sociales", ha declarado, para agregar que "la experiencia de las USME muestra que la recuperación requiere apoyos comunitarios sostenidos y adaptados a cada etapa, capaces de reforzar los recursos locales, detectar necesidades, aunque no se expresen y cuidar también a profesionales y voluntarios".

Con todo, y tras subrayar que el proyecto se ha prorrogado por otro año, ha declarado que la meta es consolidar las iniciativas y facilitar su continuidad a través de los recursos sanitarios, sociales y comunitarios de cada territorio, para que las comunidades puedan mantener los apoyos sin depender permanentemente de dispositivos extraordinarios.

Por último, el departamento ministerial ha indicado que la experiencia de las USME está sirviendo de base para la elaboración de la 'Estrategia de Salud Mental en Emergencias y Desastres' (ESMED), que desarrolla a través del Comisionado de Salud Mental y en colaboración con la Secretaría General de Protección Civil. El plan incorporará la salud mental y el apoyo psicosocial a todas las fases de gestión de las emergencias, para lo que contempla la cooperación entre el Sistema Nacional de Salud (SNS), Protección Civil, las comunidades autónomas y los recursos sociales y comunitarios.

"Entre sus líneas de actuación figuran la evaluación temprana de necesidades, la coordinación de la atención psicosocial urgente, la protección de los equipos intervinientes y la recuperación comunitaria", ha continuado, al tiempo que ha señalado que "las USME servirán de referencia para desplegar equipos temporales de refuerzo cuando las necesidades lo justifiquen". "El objetivo es contar con una respuesta coordinada, proporcionada y sostenida, adaptable a inundaciones, incendios, accidentes colectivos y otros desastres", ha finalizado.