Sanidad descarta un Estatuto Marco propio para médicos tras la reunión con CESM y SMA

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ministerio de Sanidad, Juventud e Infancia y Derechos Sociales y Agenda 2030.- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha comunicado al Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y al Sindicato Médico Andaluz (SMA) que no contempla la creación de un Estatuto Marco propio para médicos, al considerar que "fragmentaría el sistema y segregaría al resto de profesionales sanitarios".

Así lo ha transmitido el Ministerio al Comité de Huelga durante el encuentro de este jueves para abordar el nuevo Estatuto Marco, recordando a los sindicatos que ha atendido todas las demandas dentro de sus competencias.

"Sanidad reitera la imposibilidad de incluir en la negociación materias que son de competencia autonómica, que invalidarían el texto por inconstitucional", han señalado fuentes del Ministerio.

De este modo, no se ha alcanzado un acuerdo en las materias cuya regulación corresponde a las comunidades autónomas en virtud de su competencia exclusiva, como las relativas a retribuciones, organización de la jornada o dimensionamiento de plantillas. La inclusión de estos aspectos en el Estatuto Marco supondría una invasión competencial y, por tanto, una posible inconstitucionalidad.

Sin embargo, Sanidad ha indicado que se ha avanzado en el ámbito de la ampliación de los espacios de participación y negociación del colectivo médico, ya que se contempla la constitución de mesas técnicas específicas para determinadas categorías o grupos concretos de personal estatutario, siempre que las condiciones particulares del ejercicio profesional así lo justifiquen.

También se ha avanzado en materia de definición y adecuación de las retribuciones y complementos retributivos ligados a la jornada de guardia. Así como en el análisis de la jubilación anticipada, teniendo en cuenta la normativa vigente de la Seguridad Social, que contempla la aplicación de coeficientes reductores en función de la peligrosidad, penosidad, toxicidad o insalubridad de las condiciones de trabajo.

Respecto a la movilidad del personal, Sanidad ha indicado que requerirá, con carácter general, el consentimiento de la persona interesada, quedando limitada sin dicho consentimiento a supuestos excepcionales de necesidad asistencial urgente, debidamente justificados y por un periodo máximo de siete días al año.

Por otra parte, el Ministerio ha convocado el próximo lunes a los sindicatos del Ámbito de negociación, órgano habilitado para el diálogo social, con el ánimo de llegar a un acuerdo positivo para todos los profesionales sanitarios.

REUNIÓN CON EL COMITÉ EL 17 DE DICIEMBRE

Tras la reunión, el Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha asegurado que el Ministerio se ha comprometido a negociar de manera "más específica" seis puntos clave del nuevo Estatuto Marco, entre ellos la elaboración de un texto y un Ámbito de Negociación propios, para lo que se han emplazado a una nueva reunión el 17 de diciembre.

En el nuevo encuentro, acordado el 17 de diciembre, también se abordarán puntos como una clasificación profesional adecuada; la jornada laboral médica; la declaración de Medicina como profesión de riesgo; la movilidad forzosa, y la exclusividad.

Más allá de estas cuestiones no se ha adquirido ningún compromiso adicional, por lo que CESM y SMA recuerdan que el conflicto "sigue abierto" y que continuarán las movilizaciones, puesto que el Ministerio no retira su propuesta actual. En este sentido, ambas organizaciones insisten en que sus reivindicaciones siguen intactas, aunque valoran positivamente que se haya desbloqueado una negociación que "parecía estancada" tras el último encuentro y agradecen la voluntad de ambas partes por la búsqueda de un acuerdo.

El Comité de Huelga considera, en esta tercera jornada de paro nacional, que el "elevado seguimiento" del conflicto ha sido el responsable de que el Ministerio haya reconsiderado su posición, retirando el ultimátum planteado en el último encuentro, lo que "demuestra la importancia de la unión de la profesión en contra del borrador de Estatuto Marco de Sanidad".