Sanidad desautoriza el despegue del avión a Países Bajos por la falta de batería del soporte del paciente con hantavirus

Personal médico neerlandés con trajes de protección espera junto a una ambulancia para recibir a los primeros pacientes evacuados del crucero MV Hondius, a 6 de mayo de 2026, en Ámsterdam (Países Bajos). - Persbureau Heitink/dpa

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad no ha autorizado el despegue del avión que iba a trasladar a los dos contagiados de hantavirus desde Gran Canaria al constatar que las baterías aportadas por el Gobierno autonómico no tenían autonomía suficiente para que el soporte del paciente aguantara hasta Países Bajos, lo que habría obligado a realizar otra escala en la península.

"La tripulación del avión, el equipo médico y los infectados esperarán" a que "llegue el nuevo avión de transporte", y que realizará el trayecto directo "en las próximas horas", según han trasladado este miércoles fuentes del Ministerio a Europa Press.

Tras parar a repostar en Gran Canaria, el médico del vuelo reportó un fallo en el sistema eléctrico de soporte del paciente. La persona enferma ha permanecido dentro del avión con soporte eléctrico del recinto aeroportuario a la espera de que llegase un nuevo avión para continuar su trayecto hasta Ámsterdam.

El problema técnico se ha producido en la válvula que lleva instalado el avión, según ha explicado la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press. "Ya está volando otro avión para hacerse cargo de la situación", ha afirmado.