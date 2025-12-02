Sanidad defiende un sistema de precios dinámicos que "no erosione el precio" de los fármacos sin patente

Foto de familia durante un encuentro informativo Viatris, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El evento que lleva por nombre '¿Cómo garantizar el acceso a medicamentos para salvar vidas?' se celebra en el Hotel Hyatt Regency Hesperia Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press

El director general de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de Farmacia del Ministerio de Sanidad, César Hernández, ha defendido este martes la introducción de un sistema de precios dinámicos que agilice la entrada de medicamentos a precios competitivos una vez que expire la protección de la patente para poder garantizar el acceso de los pacientes a fármacos esenciales de bajo precio y enfrentar el desabastecimiento de estos productos.

"Lo que proponemos es que haya un mercado vivo de competencia, que no erosione el precio hasta un punto que haga imposible ese mantenimiento", ha destacado durante el encuentro informativo '¿Cómo garantizar el acceso a medicamentos para salvar vidas?', organizado por Viatris y Europa Press, que ha abordado el problema estructural de escasez de ciertos medicamentos como consecuencia de su precio de venta al público, que no rentabiliza su producción.

Hernández ha reconocido que este problema existe desde hace "años", pero que "no se puede solucionar" solo subiendo el precio de los medicamentos más baratos. "Porque no sé si todo el mundo es consciente, pero en los últimos 10 años la inversión en medicamentos se ha venido incrementando en torno a mil millones de euros cada año. Hemos pasado de alrededor de los 14 o 15 mil millones en 2014 los 25 mil millones con los que cerraremos este año", ha detallado.

En este contexto, ha aseverado que se produce un desequilibrio en el que no se están poniendo incentivos en los lugares donde se necesitan y hay que "reequilibrarlo lo antes posible". Frente a esto, ha destacado que el Ministerio de Sanidad está trabajando en reformas legislativas y otros procedimientos para recuperar el precio de los medicamentos más baratos o que han perdido su rentabilidad comercial y para evitar que aquellos que pierden la patente caigan al "abismo" que impida comercializarlos.

Por ejemplo, ha comentado que Sanidad lleva tiempo subiendo precios de medicamentos que estaban en precios de referencia. Junto a esto, el Anteproyecto de Ley del Medicamento incluye un cambio en el sistema de fijación de precio que en un principio iba a ser un sistema de precios seleccionados mientras que en la actualidad se apuesta por un sistema dinámico.

"Digamos que el cambio es en el mecanismo, pero no en el objetivo. El objetivo es volumen altos de medicamentos a precios competitivos lo más rápidamente posible y un mecanismo en el que se propuso precios seleccionados era menos intervenido por la mano de la administración y este de precios dinámicos es más intervenido por la mano de la administración. Pero si el resultado es el mismo, para nosotros es perfectamente satisfactorio", ha subrayado.

La secretaria general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), Elena Casaus, ha comentado la "absoluta dependencia del 100%" de Europa con respecto a terceros países para la producción de paracetamol, ibuprofeno o analgésicos, así como del 80 por ciento en antibióticos. "Toda esta dependencia de la cadena hacia terceros países está motivada, entre otras cuestiones, también por el abaratamiento de costes", ha explicado.

Además, ha criticado ya en el contexto nacional que el umbral mínimo de precio de los medicamentos estratégicos esté "congelado" en 1,6 euros desde hace 11 años, mientras que en el mismo periodo el IPC ha aumentado más del 25 por ciento, con lo que los costes de producción de fármacos también se han visto incrementados.

Por ello, ha reclamado que este umbral mínimo se revise al alza en torno a un 20-25 por ciento, una de las alegaciones que la AESEG hizo sobre el Anteproyecto de Ley del Medicamento y que presentó al Ministerio de Sanidad. "Frente al gasto de 25.000 millones de euros, esto no suponía ni 80 millones de euros", ha apuntado.

Por su parte, la subdirectora de la Asociación Española de Biosimilares (Biosim), Isabel del Río, ha explicado que la situación de los medicamentos biosimilares es diferente de la de los genéricos, pues en la actualidad no enfrentan los mismos problemas de desabastecimiento, aunque sí están observando "señales de alarma".

Preguntados sobre el impacto de las medidas europeas de sostenibilidad medioambiental en el suministro de medicamentos, Del Río ha comentado los costes que esto supone para las compañías farmacéuticas y ha abogado por que se valoren y se premien estas cuestiones en los concursos adjudicatorios, de forma que no se centren solo en el precio.

Desde Farmaindustria, su director del departamento técnico, Emili Esteve, ha criticado que en España la Administración siempre haya considerado que el precio más bajo es lo mejor, algo que ha anticipado que parece que va a cambiar con la nueva legislación europea.

"Si hay un concurso no vamos a ir exclusivamente al precio, vamos a considerar que ese medicamento se fabrique localmente en la Unión Europea, etc. Todos esos elementos hacen que el precio final de adjudicación, puede que no sea el más bajo, pero sea el que más nos interesa. Si queremos proteger a los medicamentos de los problemas de suministro creo que hay que tomar en consideracion todos estos factores más allá del precio", ha argumentado.

También ha destacado que los planes preventivos activados por la Administración y la industria para anticipar tensiones de suministro y actuar antes de que se produzca la escasez "han funcionado bien" gracias a que la Administración "ha sido poco intervencionista".

El expresidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), Luis de Palacio, ha insistido en que existe "correlación directa" entre precios bajos y falta de suministro, y los datos reflejan una "presión estructural insostenible", una situación de la que ha responsabilizado a la Administración, por ser quien elabora las leyes, las interpreta y ejercita.

En una segunda mesa redonda, representantes de sociedades médicas y de pacientes han aportado la visión de estos colectivos sobre el desabastecimiento. "Lo que ha empezado a ser una cosa muy anecdótica se repite con demasiada frecuencia", ha aseverado la vocal de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) Cristina Manzanares, quien ha señalado que la situación es "absolutamente frustrante".

Además, han advertido del riesgo que suponen los problemas de abastecimiento para la adherencia terapéutica. "Está claro que la adherencia está basada en hábitos y cuando nos cambian un hábito no conseguimos esa adherencia", ha indicado la presidenta de la Plataforma de Pacientes de la Fundación Española del Corazón, Maite San Saturnino, teniendo en cuenta que algunos pacientes no entienden el cambio a otra presentación farmacéutica y consideran que puede tener menos eficacia o efectos secundarios.

Por último, los ponentes han coincidido en la importancia de visibilizar el problema para empezar a ponerle solución. "Creo que lo que estamos haciendo hoy aquí es precisamente la mayor actividad preventiva que hay, que es levantar la mano cuando hay un problema", ha destacado el presidente de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC), Vicente Baixauli, quien ha reclamado más competencias para que los profesionales puedan gestionar el problema.

En esta línea, la vicepresidenta segunda del Foro Español de Pacientes, Raquel Sánchez Sanz, ha subrayado que todos los agentes implicados deben ofrecer participación, colaboración, información, comunicación proactiva y corresponsabilidad.