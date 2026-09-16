Sanidad defiende su gestión de la sanidad ceutí frente a la huelga convocada para el 24 de septiembre

Archivo - Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido este miércoles la gestión que ha realizado su departamento de los servicios sanitarios ceutís tras la entrada de personas migrantes, frente a la huelga convocada por sindicatos médicos y enfermeros para el 24 de septiembre.

Tras ser preguntada por la "presión en la sanidad de Ceuta" y los paros previstos en una entrevista en 'La Cafetera' de Radiocable, recogida por Europa Press, García ha asegurado que mantiene "contacto" tanto con el sindicato médico de Ceuta como con el resto de organizaciones sindicales y "directamente" con los profesionales, tras lo que ha apuntado que el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, va "todas las semanas" a la ciudad autónoma.

García ha reconocido que hay áreas que "están muy tensionadas", como las Urgencias y la Atención Primaria (AP), pero ha insistido en que las han "reforzado", al tiempo que ha destacado que, en "pleno agosto", dotaron a la sanidad ceutí de "más de 80 profesionales" adicionales.

"Cuando yo estuve hablando con la jefa de Urgencias, me dijo que habían podido solventar, es verdad que con sobresfuerzo, esa tensión asistencial que nunca ha llegado a colapso, porque lo han podido evitar, gracias a que llevamos años trabajando en un refuerzo de la plantilla", ha afirmado.

Según ha detallado, el Hospital Universitario de Ceuta tiene en la actualidad "25 facultativos en Urgencias", mientras que el Hospital Universitario La Paz de Madrid, "con casi 10 veces más camas, tiene 54". "Quiere decir que tenemos tres veces más recursos en las Urgencias proporcionalmente de lo que tiene el Hospital de La Paz", ha resaltado.

Aun así, ha puntualizado que esto "no significa que no haya habido, durante este mes y medio, una situación de mayor estrés", no solo asistencial sino también "emocional". Por ello, ha subrayado que el ministerio va a poder a disposición de los profesionales y de la población ceutí un refuerzo en el cuidado de la salud mental.

"Yo entiendo esa presión, esa tensión asistencial, pero también es verdad que hemos evitado que ningún ceutí vea ni retrasada ni clausurada una cirugía ni una sola consulta", ha terminado señalando para subrayar que "es parte del éxito del sistema sanitario y de los profesionales".