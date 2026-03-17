Sanidad creará un espacio de diálogo permanente con pacientes para diseñar políticas sanitarias

Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que su departamento pondrá en marcha en las próximas semanas la Mesa para la Participación de Pacientes, un nuevo espacio de diálogo permanente con las organizaciones estatales de pacientes.

"Con esta iniciativa queremos dar un paso más en la institucionalización de su participación, creando un órgano estable desde el que puedan contribuir al diseño, seguimiento y evaluación de las políticas sanitarias", ha explicado García durante su comparecencia de la Comisión de Sanidad del Congreso.

Con esta Mesa, la ministra ha indicado que este nuevo espacio permitirá avanzar hacia un sistema sanitario que "no solo escuche a los pacientes de forma puntual, sino que integre de manera estructural su experiencia y su conocimiento en la toma de decisiones públicas".

En este contexto, García ha resaltado que la Ley de Organizaciones de Pacientes es una norma que "responde a la convicción de que el sistema sanitario no puede diseñarse ni evaluarse sin contar de manera estructural con quienes lo utilizan".

"Durante décadas las organizaciones de pacientes han participado de forma valiosa para mejorar nuestro sistema sanitario, pero casi siempre desde espacios informales o puntuales. Con esta ley damos un paso importante al reconocer jurídicamente su papel, garantizar su participación en la elaboración de políticas sanitarias y reforzar su independencia y transparencia", ha detallado.