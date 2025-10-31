Sanidad corrige el precio de venta de laboratorio de referencia de 14 presentaciones de fármacos

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha corregido este viernes el precio de venta de laboratorio (PVL) de referencia de 14 presentaciones de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) para 2025, tras detectar una serie de erratas en la actualización del pasado 13 de octubre.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la corrección de la Orden SND/1118/2025, de 6 de octubre, en el que se han incluido medicamentos como anagrelida, cuya presentación 'Xagrid' de 0,5 miligramos, en un frasco de 100 cápsulas duras, pasa de dos a 250 euros.

La apomorfina en formato de perfusión en jeringa precargada 'APO-go PFS', de cinco jeringas de 10 mililitros, tendrá finalmente un precio de 100 euros, cuando en el documento inicial era de uno.

El precio de leuprorelina 'Eligard semestral' de 45 miligramos en polvo y disolvente para solución inyectable, de una jeringa precargada más otra jeringa precargada de disolvente, ha sido actualizado de 4,7 a 477 euros.

Lanreotida también ha sido actualizado en varias de sus presentaciones, como 'Somatulina autogel' de 120 miligramos de solución inyectable en una jeringa precargada de 0,5 mililitros, que pasará de 4,6 euros en el documento inicial a 486.

El resto de presentaciones, que pertenecen a las familias de las sustancias activas ya mencionadas, han visto corregido sus precios de venta de laboratorio en una proporción similar.

Sanidad actualizó a mediados de mes este sistema de precios, medida que afecta a 17.385 presentaciones y que supondrá un ahorro estimado de 287,58 millones de euros.

La revisión de precios ha afectado a 13.871 presentaciones dispensables en farmacia y otras 3.514 en hospital. El ahorro total estimado con esta medida se divide en 57,17 millones de euros en medicamentos hospitalarios y 230,41 millones en aquellos dispensados en oficinas de farmacia.

Esta orden ministerial actualiza los conjuntos y precios de referencia establecidos por la Orden SND/1074/2024, de 2 de octubre, la última revisión del sistema de precios de referencia que tuvo lugar. La actualización se lleva a cabo con una periodicidad anual.

Desde el Ministerio precisaron que los laboratorios debían suministrar los medicamentos a su nuevo precio industrial de referencia a partir del día siguiente de la actualización en el BOE. Mientras, los distribuidores mantendrán el precio de venta del distribuidor anterior a esta reducción durante un plazo de 20 días naturales.

En lo que respecta a las oficinas de farmacia, estas dispensarán al precio de venta al público anterior a esta reducción hasta el 30 de noviembre de 2025. Se liquidarán con los nuevos precios las facturaciones de recetas oficiales al Sistema Nacional de Salud, incluidas las correspondientes a las Mutualidades de funcionarios, cerradas a partir del 1 de diciembre de 2025.

El Sistema de Precios de Referencia (SPR) se implantó hace dos décadas en España, con el objetivo de controlar los precios de los medicamentos financiados y contribuir a la sostenibilidad del SNS.