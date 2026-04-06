Sanidad convoca este miércoles al Comité de Huelga para "buscar una salida al conflicto" con la mediación de la POP

La ministra de Sanidad, Mónica García. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha convocado al Comité de Huelga a una nueva reunión este miércoles a las 15.00 horas para continuar con las negociaciones retomadas antes de Semana Santa y "buscar una salida al conflicto" que acabe con las movilizaciones de los sindicatos médicos, para lo que ha propuesto la mediación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP).

Según ha informado Sanidad, su objetivo es "facilitar el avance" de las negociaciones, para lo que ofrece al Comité de Huelga que la POP participe en la reunión. El ministerio ha señalado que los representantes sindicales han rechazado la mediación del Foro de la Profesión Médica (FPM) y de los sindicatos del Ámbito de Negociación, "órganos habituales de interlocución".

Con esta propuesta de mediación, Sanidad también busca responder al acuerdo alcanzado en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que varias comunidades autónomas plantearon abrir esta vía alternativa para desbloquear la situación.

Si el Comité de Huelga acepta esta reunión, será la segunda que se celebra después de que Sanidad reanudara el diálogo formal con los sindicatos médicos, que iniciaron en febrero una convocatoria de paros mensuales hasta junio para expresar su rechazo al Estatuto Marco acordado entre el ministerio y las organizaciones CCOO, SATSE, UGT y CSIF y reclamar un texto propio para el colectivo médico y facultativo.

El pasado 26 de marzo, ambas partes celebraron un primer encuentro en el que, según trasladaron los sindicatos, se acordó mantener abierto el diálogo y "la voluntad negociadora", para lo que se emplazaron a nuevas reuniones en las siguientes semanas. "Se ha aprovechado para intercambiar las posiciones y los documentos de ambas partes y reabrir el contacto que se había cerrado el pasado mes de diciembre", apuntó el Comité.

Después de esta reunión, la ministra de Sanidad, Mónica García, señaló que esperaba que los sindicatos "cumplieran" y desconvocaran la huelga. Sin embargo, el Comité aseguró que los paros se mantenían, ya que la cita había servido únicamente para desbloquear la situación de ruptura de las negociaciones y las posturas permanecían muy alejadas.

DIFERENCIAS DETALLADAS POR EL COMITÉ DE HUELGA

Ahondando en las diferencias de posturas, el Comité de Huelga apunta su reivindicación de una jornada máxima obligatoria de 35 horas por semana, igual que el resto de profesionales, mientras que Sanidad ofrece una máxima obligatoria de 45 horas en cómputo cuatrimestral, solo para médicos y facultativos.

Además, estas organizaciones reclaman una mesa de negociación específica con el colectivo médico y facultativo y el Ministerio aboga por reforzar el Foro de la Profesión Médica y mesas técnicas específicas no negociadoras.

En clasificación profesional, piden que se sitúe a las actuales profesiones con la máxima responsabilidad en el proceso asistencial, según la Ley Orgánica de las Profesiones Sanitarias (LOPS), en un grupo profesional claramente diferenciado del resto, y la cartera gubernamental mantiene la clasificación propuesta en el Estatuto Marco, con el matiz de la FSE y el nivel de responsabilidad clínica, pero sin ninguna concreción.

Por último, el Comité de Huelga reclama una propuesta clara de que todas las horas realizadas en exceso de la jornada ordinaria computen cuantitativamente en el cálculo de la edad de jubilación. Por su parte, el departamento liderado por García se remite a la normativa específica de la Seguridad Social, que no contempla en ningún caso el cómputo de esas horas de jornada no ordinaria y de carácter obligatorio.