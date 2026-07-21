Sanidad convoca este miércoles un CISNS extraordinario para abordar el Estatuto Marco y las listas de espera

Archivo - Imagen de archivo de un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha convocado este miércoles un Pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para abordar con las comunidades autónomas la homogeneización de la información sobre las listas de espera, así como el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario.

Según el orden del día, se informará a las comunidades sobre la situación actual de la tramitación del Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco. Tras el último CISNS, celebrado el pasado 10 de julio, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció la convocatoria de un nuevo Pleno para tratar la norma, después de que la reunión monográfica del 10 de junio terminase sin acuerdos.

Asimismo, García indicó que el Ministerio de Sanidad ha recibido informes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP en los que solicitan mantener la regulación actual de las guardias de 24 horas, eliminar la limitación de 17 horas prevista en el anteproyecto y suprimir la obligación de negociar las condiciones laborales y la jornada de guardia. Algunas de ellas llegan incluso a calificar esa limitación de medida "caprichosa" e "irrealizable".

Además, las 17 comunidades autónomas firmaron un decálogo en el que reclamaron una reforma del Estatuto Marco "seria, realista, viable, consensuada y adaptada a la realidad organizativa y asistencial del sistema sanitario".

HOMOGENEIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS LISTAS DE ESPERA

Durante el CISNS, también se votará la aprobación de la homogeneización de la información sobre las listas de espera del Sistema Nacional de Salud. En concreto, se abordarán los criterios, indicadores y requisitos mínimos, básicos y comunes para la información sobre las listas de espera de consultas externas, pruebas diagnósticas y terapéuticas, intervenciones quirúrgicas y consultas de Atención Primaria.

Por último, el Ministerio de Sanidad informará a las comunidades autónomas sobre el Atlas asistencial de enfermedad traumática grave.