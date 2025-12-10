Sanidad convoca a CESM y SMA en plena huelga contra el Estatuto Marco

Concentración de médicos contra el Estatuto Marco. - CESM

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha informado de que el Ministerio de Sanidad los ha convocado este jueves 11 de diciembre a una nueva reunión para abordar el borrador del Estatuto Marco en plena huelga nacional contra el nuevo texto.

Se trata de un nuevo encuentro, en mitad de las cuatro jornadas consecutivas de huelga de esta semana, que se produce después de que la última reunión se cerrara sin acuerdo.

Ante esta nueva llamada, que las organizaciones sindicales atribuyen al "elevado seguimiento" de las dos primeras jornadas de huelga estos días 9 y 10 de diciembre, el Comité de Huelga confía en que se pueda imponer la voluntad de diálogo por ambas partes y "el Ministerio que lidera Mónica García recapacite con la intención de atender las demandas del colectivo médico y facultativo".

En cualquier caso, CESM y SMA insisten en que el calendario de movilizaciones se mantiene tal y como estaba fijado y siguen animando a la participación en las movilizaciones establecidas y en las dos jornadas de huelga restantes que tendrán lugar este jueves y el viernes en todo el territorio nacional.

En cuanto a la segunda jornada de huelga, celebrada este miércoles, el sindicato ha indicado que los datos son similares a los del martes. Así, ha destacado que en Canarias el seguimiento ha sido del 68 por ciento entre médicos y facultativos; en Aragón del 80 por ciento en hospitales y del 50 por ciento en Atención Primaria; en la Comunidad Valenciana del 90 por ciento en hospitales y del 70-75 por ciento en Atención Primaria, y en Murcia del 74 por ciento en hospitales y del 58 por ciento en Atención Primaria.