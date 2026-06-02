Sanidad convoca a las CCAA a un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial para abordar el Estatuto Marco

Archivo - Imagen del CISNS. - B THEVENIN - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha convocado a las comunidades autónomas a un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) extraordinario, previsiblemente el próximo 5 de junio, para tratar de manera monográfica la reforma del Estatuto Marco, así como la huelga de profesionales médicos, convocada en rechazo al anteproyecto de ley, que finalmente ha sido aprobado este martes en Consejo de Ministros.

El orden del día, al que ha tenido acceso Europa Press, señala como primer punto de debate la información sobre el estado actual de las negociaciones con el Comité de Huelga. Precisamente, responsables del comité anunciaban la celebración de una concentración estatal frente al Ministerio de Sanidad el lunes 15 de junio, en el marco de la quinta semana de huelga nacional, que arrancará el mismo lunes y se prolongará hasta el viernes 19.

Fuentes del Ministerio de Sanidad no confirman a EP la fecha y advierten de que podría aplazarse en función de la disponibilidad de los consejeros autonómicos. Lo que sí parece seguro es que el encuentro que será mixto, es decir 'on line' y presencial, según puedan los consejeros, consta de 12 puntos, más un último de ruegos y preguntas.

En el punto dos del orden del día se dará a los consejeros de Sanidad información sobre el desarrollo legislativo del Estatuto Marco y demás legislaciones sanitarias de competencia estatal; además de información sobre la financiación del Sistema Nacional de Salud.

Por otro lado, se pondrá sobre la mesa un acuerdo decisorio del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre el límite máximo de la jornada de guardia del personal médico y sobre el establecimiento de la jornada ordinaria de 35 horas. El anteproyecto señala reducir las guardias de 24 horas y fija un límite general de 17 horas de guardia, con un máximo de 45 horas de trabajo semanal sumando jornada y guardias.

En el encuentro, los puntos seis y siete buscan un acuerdo decisorio del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la mejora de la retribución de la jornada de guardia del personal médico y sobre la creación de mesas específicas de negociación del personal médico.

Los tres siguientes son recomendación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la reducción progresiva de la jornada máxima semanal; sobre clasificación profesional del personal sanitario, y sobre participación del personal médico.

Finalmente, se buscará un acuerdo de coordinación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para la creación de un grupo de trabajo para el análisis de la organización del trabajo en los centros del SNS y, por último, para la creación de un grupo de trabajo para la desburocratización de la actividad asistencial.