Archivo - Sanidad del Congreso aprueba, a instancias del PP, realizar una auditoría externa de la última convocatoria MIR y de FSE - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley (PNL) del Partido Popular (PP) para la realización inmediata de una auditoría externa, exhaustiva e independiente de la última convocatoria de Formación Sanitaria Especializada (FSE), que incluye la de Médicos Internos Residentes (MIR).

Con 17 apoyos, 15 votos en contra y ninguna abstención, este texto, aprobado bajo fórmula de transaccional junto al Grupo Parlamentario Vox, fue defendido por el miembro del Grupo Parlamentario Popular, Antonio Román, que ha manifestado que lo que se ha observado en el proceso selectivo de este año "es un fallo sistémico".

Se ha apreciado "un incumplimiento reiterado de los plazos de la convocatoria", con "retrasos en las solicitudes y en los listados provisionales y definitivos", ha continuado, para añadir que todo ello ha generado una "incertidumbre masiva". "Mientras miles de jóvenes se jugaban su futuro, el Ministerio ha ofrecido un espectáculo de desorganización", ha explicado.

Según ha puesto de manifiesto, la situación vivida en relación con la convocatoria de FSE ha provocado "la pérdida de confianza en uno de los sistemas más prestigiosos del país". Por ello, ha insistido en la necesidad de "una auditoría externa independiente y pública, que analice qué ha fallado" y "quién es el responsable de todo ello".

"El sistema necesita ser evaluado, corregido y reforzado", ha proseguido Román, mientras que la representante del Grupo Parlamentario SUMAR, Alda Recas, ha subrayado que "han bajado las impugnaciones", siendo este descenso de "un 55,1 por ciento en el MIR". "Se ha anulado más o menos el mismo número de preguntas", ha subrayado.

Al hilo, la miembro del Grupo Parlamentario Socialista, María Sainz, ha recordado que "las incidencias no han afectado a la validez del procedimiento", así como que "se han respetado los plazos legalmente establecidos". "Se ha garantizado la posibilidad de interposición de recurso administrativo", ha enfatizado, destacando que todo ello se ha ejecutado "sin merma de los derechos".

LA CÁMARA BAJA RESPALDA OTRAS DOS PROPUESTAS 'POPULARES'

También en este órgano de la Cámara Baja se ha aprobado por unanimidad, con 32 votos a favor, una PNL registrada por el PP para la materialización de avances tangibles en I+D+i, diagnóstico y tratamiento de los pacientes con enfermedades raras. A juicio del miembro de esta formación, Antonio Cavacasillas, es necesario "actualizar la Estrategia de Enfermedades Raras y destinar cuantos recursos humanos y tecnológicos sean necesarios".

De igual modo, ha sido respaldada otra PNL 'popular', en este caso para la prevención de las enfermedades de origen laboral en relación con la exposición a la sílice cristalina. Esta, bajo transaccional junto al PSOE, ha obtenido 29 apoyos y tres votos en contra, y ha sido defendida por Modesto Pose, quien ha informado de un "rebrote" y de que es un problema extendido "fundamentalmente en la construcción".