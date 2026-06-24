Sanidad confirma una reducción de 70 días en el acceso a medicamentos innovadores

Archivo - Imagen de recurso de una persona tomando medicamentos. - TOWFIQU AHAMED/ ISTOCK - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha publicado este miércoles el tercer informe sobre 'Financiación de medicamentos innovadores en España', que confirma una reducción acumulada de 70 días en el tiempo total de acceso desde la autorización europea hasta la financiación pública en España.

El informe analiza la evolución de 221 medicamentos innovadores autorizados en la Unión Europea entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2024. La mediana del tiempo total de acceso se sitúa ahora en 474 días, lo que supone un avance frente a los 503 días del informe anterior y los 544 días registrados en el primer análisis de 2025. En concreto, los datos actuales reflejan una reducción acumulada de 70 días.

Según informa Sanidad, esta agilización se debe principalmente a una mejora en la fase nacional de tramitación. El tiempo desde que el medicamento se registra en España hasta que se decide su financiación ha bajado hasta los 400 días (mediana), frente a los 431 días iniciales. Por su parte, el trámite administrativo de registro tras la autorización europea se mantiene estable en una mediana de 43 días.

El Ministerio subraya que el informe también ayuda a contextualizar la tasa de financiación, ya que no todos los medicamentos autorizados en la Unión Europea llegan después al procedimiento nacional de precio y reembolso en España. En el caso de los medicamentos autorizados en 2021 y 2022, sobre los que ya ha pasado más tiempo desde su autorización, entre un 12 y un 17 por ciento no había iniciado este procedimiento en España.

En este contexto, Sanidad puntualiza que conviene diferenciar entre los medicamentos autorizados en Europa y los que llegan al circuito nacional en España. "La Administración solo puede valorar la financiación de los medicamentos que entran en ese procedimiento. Por este motivo, la tasa de financiación sobre los medicamentos registrados en España permite medir mejor la respuesta del Sistema Nacional de Salud", explica.

LA TASA DE FINANCIACIÓN DE MEDICAMENTOS SE MANTIENE ESTABLE

Así, de los medicamentos analizados, el 84,6 por ciento de los medicamentos innovadores autorizados en la Unión Europea, 187 de 221, constan registrados en España. Mientras que, de los medicamentos registrados en España, el 76,5 por ciento ya cuenta con financiación pública en el Sistema Nacional de Salud. Si se toma como referencia el total de medicamentos autorizados en la Unión Europea, la tasa de financiación se sitúa en el 64,7 por ciento.

Como novedad, el informe de junio de 2026 analiza el impacto de los expedientes sucesivos, es decir, aquellos medicamentos que requieren más de una negociación tras una decisión de financiación negativa inicial. El estudio revela que el 15,4 por ciento de los fármacos financiados pasó por este proceso de reevaluación.

Sanidad apunta que este dato es fundamental para entender los tiempos más largos, ya que el 80,8 por ciento de los expedientes sucesivos que superaban el año desde el registro obtuvo finalmente una resolución de financiación positiva. "Esto muestra que los plazos más dilatados suelen responder a procesos de negociación técnica y económica complejos que, en su gran mayoría, terminan con el acceso del fármaco al sistema", añade el Ministerio.

EL MECANISMO MSE PERMITE EL ACCESO AL 55% DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS

España cuenta con una vía de acceso temprano para pacientes con necesidades no cubiertas antes de que se resuelva la financiación definitiva. El mecanismo de Medicamentos en Situaciones Especiales (MSE) ha permitido el acceso al 55,2 por ciento de los fármacos autorizados en este periodo.

Sanidad destaca que esta herramienta es clave también para las enfermedades raras, ya que el 36,8 por ciento de los fármacos registrados que utilizaron esta vía fueron medicamentos huérfanos. El Ministerio subraya que, aunque estos tratamientos suelen tener negociaciones más complejas y tiempos de financiación algo superiores, "el MSE garantiza que puedan estar disponibles para los pacientes mientras se resuelve el trámite administrativo".

El documento concluye que las mejoras observadas no son coyunturales sino estructurales, con una tendencia sostenida hacia tiempos de resolución más cortos y una mayor capacidad de respuesta del sistema.