Sanidad confía en tener para mayo el texto del RD de financiación y precio de medicamentos

Archivo - Imagen de archivo del director general de Cartera Común del Sistema Nacional de Salud, César Hernández. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, César Hernández, ha avanzado este jueves la intención del Ministerio de Sanidad de tener listo para "mediados" o "final de mayo" el texto del real decreto de financiación y precio de medicamentos y sacarlo a consulta pública.

"Todavía no está ni finalizado, pero vamos a correr porque era el compromiso", ha señalado en el evento Forbes Healthcare Summit 2026, en el que ha explicado que este texto detallará cómo trabajar con los criterios que hay que considerar en la toma de decisiones de financiación, a los que la futura ley del medicamento dedica "un capítulo entero".

Hernández ha participado en un diálogo con la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Carina Escobar, y el director de Relaciones Corporativas y Asuntos Públicos de Roche Farma España, Federico Plaza, sobre el valor social del medicamento. Sanidad, pacientes e industria han coincidido en la necesidad de integrar este indicador en la evaluación para la decisión de precio y financiación de fármacos.

El representante ministerial ha explicado que, a su juicio, el valor social del medicamento "es el conjunto de lo que la sociedad obtiene" cuando se combina un ecosistema que mezcla a pacientes, sistema sanitario, innovación, ciencia, investigación y fabricación de productos, y que se traduce en calidad de vida para los pacientes, mejora de sus enfermedades, crecimiento económico o productividad laboral, entre otros.

En su intervención, ha detallado que hay "oportunidades legislativas en España y en Europa" para cambiar cómo medir el impacto social de la innovación farmacéutica. "Creo que durante mucho tiempo hemos intentado validar la vida real, por decirlo de alguna manera, a la hora de prejuzgar 'a priori' si una decisión es correcta o no", ha señalado para destacar que esto se ha demostrado que complica la decisión.

Hernández también ha señalado que hacer recaer el valor social del medicamento exclusivamente en los presupuestos sanitarios "es injusto". En este sentido, ha detallado que "tiene que haber una responsabilidad también de la sociedad en su conjunto a la hora de asumir cuál es ese valor".

Por su parte, Carina Escobar ha subrayado que la salud, conseguir una terapia, una técnica, un sistema sanitario sólido, "iguala" a todas las personas y "evita" problemas sociales, de inserción social y otra serie de retos.

Escobar ha demandado "acuerdos" en la definición de los indicadores para medir el valor social de la innovación a lo largo de toda la cadena. "¿Cómo llevamos el valor desde la innovación a la investigación hasta cuando se compra ese fármaco y que se tengan en cuentas indicadores del efecto que ha causado y qué impacto ha tenido (...)? Yo creo que nos faltan acuerdos ahí", ha apuntado.

A su juicio, es necesario "analizar la experiencia del paciente" y convertirla en "evidencia". Además, ha reclamado transparencia para que se sepa cuándo entra una innovación en cartera y cuánto tarda en llegar. "Porque al final los pacientes sabemos que hay una innovación, pero solo creemos en ella cuando somos capaces de acceder", ha referido.

Desde Roche Farma, Federico Plaza ha valorado positivamente los pasos que está dando el Ministerio de Sanidad para "fundamentar mejor las decisiones de financiación" y, sobre todo, para "aterrizar elementos como el valor social", contando con la participación de profesionales y clínicos, pero también de los pacientes.

En este punto, ha invitado a la Administración a ser "valiente" y empezar a evaluar el valor social en áreas terapéuticas "donde es más fácil", con el objetivo de poner en marcha el proceso y que no suceda como en anteriores ocasiones, en las que, a pesar de constar en la ley, "no se aplica" en la práctica.

TRANSFORMAR EL SISTEMA SANITARIO

En una mesa posterior, se han abordado las reformas estructurales necesarias para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y acelerar la adopción de innovación. "El diagnóstico que hay que hacer primero es que estamos dentro de un Sistema Nacional de Salud rígido, obsoleto y que tiene que cambiar", ha aseverado la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute.

Según ha aseverado, España afronta el "reto" del aumento poblacional, así como los de la cronicidad, la complejidad y un sistema sanitario "reactivo" y "anclado en el siglo pasado". Para Matute, resulta "clave" avanzar hacia un modelo sanitario basado en la "continuidad asistencial", en el que "la salud siga al paciente", se hable "más de salud que de enfermedad" y se invierta "mucho" en prevención.

"Y luego, muy importante, todo eso basado en una gestión eficiente. Para gestionar de forma eficiente, el mayor tesoro que tenemos es el dato. Y para eso necesitamos también que el dato siga al paciente, porque tenemos que medir, ver qué está ocurriendo y cambiar", ha añadido.

Asimismo, ha destacado la importancia de poner al profesional "en el centro", ya que es el "gran tesoro" que "hace posible" que el SNS funcione. De este modo, Matute ha subrayado que hay que pasar "a la acción". "Y para eso necesitamos a un director de orquesta, que no tenemos", ha aseverado en referencia al Ministerio de Sanidad.

El consejero de Salud de Cantabria, César Pascual, ha insistido en la necesidad de "rediseñar el sistema" para gestionar los "tres grandes retos" que están "tensionando" el SNS, como son el cambio poblacional, la cronicidad y la continuidad asistencial.

A este respecto, ha señalado que el momento que atraviesa el sistema sanitario "no es ni de crisis ni de colapso", sino un momento "incómodo" e "inquietante". "Nos estamos enfrentando a retos difíciles porque lo peor que puede tener el sistema, que creo que es lo que está ocurriendo, es que nuestro sistema sanitario sigue funcionando, pero cada vez va agotando su capacidad", ha indicado.

"Aparte de inquietante y es verdad que en cierto modo preocupante, yo creo que es apasionante el momento", ha continuado la consejera de Salud y Políticas Sociales de La Rioja, María Martín, quien ha instado a "sacar la cabeza del sistema sanitario y mirar al horizonte", donde "están las nuevas tecnologías que ayudan a tener datos"; profesionales como ingenieros biomédicos, nutricionistas o farmacéuticos; y una "clave" como es la prevención.