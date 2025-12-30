Sanidad condecora al exdelegado de Gobierno del Plan Nacional de Drogas Joan Ramón Villalbí

Archivo - El exdelegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas Joan Ramón Villalbí. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha condecorado con la Medalla de Oro de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas al exdelegado del Gobierno de este mismo organismo Joan Ramón Villalbí, en reconocimiento a su "sólida trayectoria" en salud pública, así como por su "esfuerzo y dedicación" al frente de esta entidad.

Así se ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que también se ha anunciado la entrega de esta misma medalla al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), por su trabajo "experto, fiable y coordinado" en materia de control de la oferta de sustancias psicoactivas ilícitas, así como por su "determinante papel" en la identificación, anticipación y neutralización de amenazas relacionadas con el tráfico de este tipo de sustancias.

Sanidad también ha entregado la Cruz Blanca de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas por sus "méritos y circunstancias de extraordinaria relevancia" a Clotilde de la Higuera González, a Milagros Diego Risco, a Ana Gallegos Saliner, a José Jesús Guillén Pérez, a Manuel Isorna Folgar, a Fernando Martínez González, a José Manuel Moreno Ortiz, a José Emilio Rodríguez Ramos, a Elena Tejera Rife y a Francisco Torres Peña; y a las asociaciones Hogar Marillac de La Línea de la Concepción, Fundación Salud y Comunidad (FSC), HOGAR SÍ y la Fundación RAIS.

Por último, se ha concedido la medalla de plata de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas correspondiente por sus méritos a Antonio Alonso González, a María Jesús Calcedo Barba, a Laura Rebollo Villarino, a Francisco Javier Redondo López y a Carolina Sánchez de la Torre Hernández.