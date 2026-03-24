Sanidad y comunidades autónomas aprueban el programa de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias

Archivo - Imagen de archivo de profesionales sanitarios. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, formada por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, ha aprobado este martes, en convocatoria extraordinaria, el programa oficial de la Especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, según han informado fuentes del Ministerio de Sanidad.

Tras la ratificación del programa por parte del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (CNECS), continúa ahora la tramitación normativa necesaria para su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Estado (BOE). Una vez completado este proceso, el nuevo programa formativo podrá entrar plenamente en vigor.

Según las mismas fuentes, esta aprobación facilita la inclusión de las plazas provisionales de Urgencias de la oferta de Formación Sanitaria Especializada 25/26, dentro del próximo proceso de adjudicación, "garantizando así la planificación ordenada y estructurada del acceso a la nueva especialidad", añaden.

La especialidad de Urgencias y Emergencias fue aprobada por el Consejo de Ministros en julio de 2024, tras años de reivindicación por parte de las sociedades científicas, que venían reclamando su reconocimiento para reforzar la formación específica y mejorar la atención en situaciones de urgencia y emergencia.