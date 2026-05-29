Sanidad y el Comité de Huelga retoman este lunes el diálogo sobre el Estatuto Marco

Archivo - Médicos portan pancarta con lema 'Por un estatuto propio para la profesión médica y facultativa' durante una concentración, frente al Hospital Universitario Infanta Leonor, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad y el Comité de Huelga retomarán este lunes, 1 de junio, el diálogo sobre el Estatuto Marco, tras la solicitud de reunión del director general de Ordenación Profesional, Miguel Ángel Máñez, según han informado este viernes los sindicatos médicos.

Las organizaciones sindicales han asegurado que acudirán a "tantas reuniones como sean necesarias siempre que exista una voluntad real de cambio", que no observan por parte del ministerio, que consideran que ha demostrado tener un "escaso margen de maniobra e interés" para realizar propuestas que atiendan las reclamaciones del colectivo.

A su juicio, la ministra de Sanidad, Mónica García, es "rehén de sus propios acuerdos", ya que su departamento ha seguido adelante con la tramitación del borrador de Estatuto firmado con los sindicatos del Ámbito de Negociación, que han rechazado esta semana cambios en el texto que supongan un "paso atrás".

En este sentido, han aseverado que "no existe demasiado espacio para confiar en una solución al conflicto" y han afirmado que estos contactos "difícilmente" supondrán la cancelación de las movilizaciones convocadas, que contemplan una nueva semana de huelga entre el 15 y el 19 de junio.

Además, han expresado que "entienden" el "profundo malestar" de los profesionales tras más de un año de movilizaciones y han respaldado la decisión de quienes han decidido suspender la actividad extraordinaria y voluntaria en sus servicios mientras no se solucione la situación actual.

Las reivindicaciones del Comité de Huelga incluyen la creación de un Estatuto propio del médico y facultativo, acorde a su formación y responsabilidad; un ámbito de negociación específico con garantías jurídicas reales y sin dependencia de otras mesas; la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación; una clasificación profesional justa, acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica; y un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones, que reconozca la penosidad del ejercicio médico.