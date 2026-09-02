La sanidad de Ceuta registra 10.725 atenciones a migrantes en el primer mes tras la entrada masiva

Miembros de la Cruz Roja reparten comida a los inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado este miércoles de que la sanidad de Ceuta ha realizado 10.725 asistencias a personas migrantes entre el 31 de julio y el 31 de agosto, de las que el 60 por ciento se han llevado a cabo en Atención Primaria (AP) y el otro 40 por ciento en las Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE).

Según el balance del INGESA un mes después de la entrada masiva, el dispositivo sanitario desplegado ha registrado una media diaria de 335 asistencias a migrantes. El pico se produjo el 31 de julio, cuando se realizaron 1.149 atenciones, mientras que en los últimos cinco días de agosto, la actividad se ha estabilizado con 280 asistencias de media.

Las 6.475 asistencias en Atención Primaria han tenido lugar en el Centro de Salud de Otero (3.458), el Centro de Salud del Tarajal (733), el 061 (413) y el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (1.781). INGESA ha puntualizado que la distribución en varios dispositivos ha permitido atender sobre el terreno "numerosos procesos de carácter leve y reducir derivaciones innecesarias al hospital".

En lo que respecta a Urgencias, con un total de 4.250 asistencias, la media ha sido de 133 diarias, un promedio que se ha reducido a 97 en los últimos cinco días de agosto. Tras la puesta en marcha de los alojamientos de migrantes, en los que se proporciona asistencia médica básica, se ha observado una disminución de las asistencias en el HUCE, según ha apuntado INGESA.

El aumento de actividad total en Urgencias hospitalarias respecto a 2025 ha sido de 77 asistencias diarias más. Además, en los últimos cinco días del pasado mes el promedio ha bajado a 54 consultas extra, en comparación con 2025. La mayor parte de los casos tratados son heridas y necesidades de atención relacionadas con cuidados de Enfermería.

INGRESOS HOSPITALARIOS

El total de pacientes ingresados ha sido de 355, 75 personas más que en el mismo periodo de 2025. La media diaria de pacientes migrantes ingresados ha sido de 21, incluyendo la observación y clúster de Urgencias, un espacio adosado al Servicio de Urgencias que desde INGESA han puntualizado que está normalmente cerrado. En los últimos cinco días del mes de agosto, la media se ha reducido hasta los 14-15.

La ocupación del hospital ha alcanzado un máximo del 63 por ciento, aunque desde mitad de agosto se ha situado en el 50 por ciento como máximo debido al aumento de 175 a más de 200 camas. En la actualidad, con 210 camas disponibles, la ocupación es del 50 por ciento.

Desde el inicio de la situación, se han incorporado más de 100 profesionales al Hospital Universitario y a Atención Primaria, reforzando los diferentes dispositivos asistenciales. El Servicio de Urgencias se ha reforzado con dos médicos, dos enfermeras y dos auxiliares de Enfermería en cada turno.

INGESA ha asegurado que tanto en Atención Primaria como en el hospital se ha mantenido la actividad sanitaria ordinaria a la población ceutí y se han establecido circuitos diferenciados para evitar que la atención a la población migrante interfiriera con la asistencia a los usuarios de Ceuta.

En esta línea, ha señalado que se ha producido un incremento de la actividad asistencial y un importante esfuerzo organizativo y profesional para garantizar los descansos y disfrute de vacaciones, sin pérdida de capacidad asistencial. Desde el Instituto han asegurado que la respuesta ha sido "rápida, eficaz y eficiente", por lo que han agradecido a los trabajadores del Área Sanitaria.