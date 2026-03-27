Sanidad y CCAA acuerdan establecer una mediación para las negociaciones con el Comité de Huelga médico

Archivo - El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos. - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, en representación de las consejerías del Partido Popular, ha informado este viernes de que han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad para que se establezca un mediador en las negociaciones con el Comité de Huelga médico.

Según ha detallado Vázquez en declaraciones a los medios tras el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que ha durado alrededor de cuatro horas y se ha centrado en exclusiva en la huelga médica, Sanidad ha aceptado que haya un mediador en el conflicto.

"Verdaderamente, desde nuestro punto de vista, no es más que un fracaso de la capacidad negociadora del Ministerio. Seguimos sin tener una idea clara de qué va a hacer el Ministerio y de qué propone el Ministerio. Y ahora resulta que tenemos que recurrir a estas alturas a una mediación", ha criticado.

Vázquez ha apuntado que, aunque se han propuesto algunos nombres, no se ha concretado quién va a ejercer este papel de arbitraje entre el Ministerio y los sindicatos. "No quiero darlos porque realmente no son fijos, pero muy poca esperanza en que el conflicto se pueda solucionar", ha aseverado.

A este respecto, ha insistido en que son los sindicatos y el propio Ministerio quienes tienen que definir y aceptar quién será el mediador. "Nosotros no somos parte en el conflicto", ha apostillado.

El 'popular' ha advertido de que Sanidad tiene de plazo hasta el inicio de la próxima convocatoria de huelga, fijada para el día 27 de abril, para conseguir frenarla. "El reloj está puesto (...), pero no vemos ninguna capacidad por parte del Ministerio para producir esta desconvocatoria. Por lo tanto, aparte de cortinas de humo, aparte de ejercicio de trilerismo por parte de la ministra, no vemos ninguna capacidad para poder abordar esta huelga con garantías de que se acabe".

PRÓXIMO CISNS EL DÍA 9 DE ABRIL

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha refrendado las palabras de Alejandro Vázquez y ha apuntado que las CCAA también han pedido a la ministra que no continúe con otras reformas como la ley de ordenación de profesiones sanitarias, "dado que no ha sabido manejar bien la reforma del Estatuto Marco.

Matute ha confirmado que el pleno del CISNS previsto para el jueves 9 de abril se mantiene, ya que en la reunión de este viernes solo se ha podido abordar la huelga médica, por lo que el resto de puntos del orden del día se trasladan al próximo encuentro.

"Pero mucho me temo que con la cantidad de puntos importantes que hay, porque se llevan varias leyes, pues tampoco los vamos a poder acometer (...) Con lo cual, pues otra vez el día 9 trataremos la mitad de los puntos probablemente. Pero bueno, los que se traten les puedo asegurar que exigiremos que se traten con todo el rigor que se merece", ha finalizado.