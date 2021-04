Sanidad asegura que en los próximos meses habrá fondos de la UE para financiar la transformación digital del SNS

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario General de Salud Digital, Alfredo González, ha asegurado, durante las jornadas 'Explorando el futuro de la salud: desafíos y oportunidades', organizadas por la Universidad Internacional de Valencia-VIU, con la colaboración de la Fundación ASISA, que en los próximos meses habrá fondos de la UE para financiar la transformación digital del sistema sanitario.

Asimismo, González se ha referido a la estrategia de salud digital en la que están trabajando y que se dará a conocer próximamente, y ha puesto en valor que el presupuesto en 2021 del Ministerio de Sanidad para atender las políticas digitales asciende a casi 300 millones de euros, un incremento "exponencial" que supone una apuesta del Gobierno para aprovechar el potencial de la digitalización en la mejora de la prevención, el diagnóstico, la vigilancia y la gestión de la salud.

Por su parte, durante el encuentro el presidente de ASPE, Carlos Rus, ha recalcado el papel de la sanidad privada, lamentando que actualmente los centros privados están vacunando en solo cinco comunidades autónomas, mientras que en el resto de Europa la sanidad privada está dentro del plan de vacunación.

Asimismo, la directora de Enfermería *del Departamento de* Salud* 22 *(Torrevieja- Alicante), Pepa Soriano, ha subrayado la importancia de la telesalud que se ha vuelto imprescindible en este escenario de pandemia. Respecto a la realidad sociodemográfica española, el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), José Augusto García Navarro, ha defendido que el envejecimiento es el éxito de un sistema sanitario muy potente y tenemos que verlo como algo positivo.

Sobre la humanización de la sanidad, la doctora del proyecto HU-CI, Macarena Gálvez, ha indicado que es el momento de dar un "paso más" y poner el centro a la persona puesto que, a su entender, es la "única forma" de humanizar la atención sanitaria.

A su vez, la directora del Instituto de Psicología PSICODE, Cecilia Martín, ha argumentado que las restricciones sociales salvan vidas, pero están teniendo consecuencias psicológicas en la población como insomnio, ansiedad o temor a la muerte.

Asimismo, el decano del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, Jaime Gutiérrez Rodríguez, ha reivindicado que "no hay apenas psicólogos" en Atención Primaria en España cuando se ha demostrado que es rentable no solo económicamente, sino también para la salud de los ciudadanos.

En este sentido, la psicóloga clínica experta en Tecnología y Salud Mental, Begoña Albalat, ha recalcado el papel de la tecnología en tiempos de pandemia afirmando que las videollamadas, por ejemplo, está acercando a les pacientes y haciendo conocer más sus entornos.

ERRORES COMETIDOS FRENTE AL COVID-19

Por otra parte, el miembro fundador de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, Vicente Zanón Viguer, ha explicado en su intervención cuáles han sido los errores y las medidas que se han tomado frente a la Covid-19.

"No teníamos la mejor sanidad, aunque sí los mejores profesionales, pero no estábamos preparados para atender una pandemia porque no se había previsto. Ha sido un problema de planificación", ha dicho. En este sentido, el doctor de la Dirección General de Asistencia Sanitaria de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Antonio Félix de Castro, ha hablado sobre el papel que han tenido las nuevas tecnologías durante la pandemia.

En concreto, ha subrayado que "las tecnologías de la información han sido un elemento clave para luchar contra el Covid-19. Al respecto, el presidente de la Asociación de Enfermería *comunitaria, José Ramón Martínez Riera, ha hablado sobre el papel que han tenido los profesionales de atención sanitaria durante la crisis.

"Esta crisis transciende a los profesionales de la salud, ya que la pandemia ha dejado claro es que el sistema sanitario deja mucho que desear, porque está fundamentado en un modelo que está caduco. Esta situación debe ser un punto de inflexión para modificar y coordinar la salud pública, atención primaria, hospitalaria y sociosanitaria y dotarla así de recursos", ha zanjado.