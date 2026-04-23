Sanidad asegura que la Ley de Salud Digital busca que la IA se integre en el SNS "con plenas garantías éticas" - BRISTOL MYERS SQUIBB

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud (SNS), Juan Fernando Muñoz Montalvo, ha indicado que la Ley de Salud Digital busca "que la Inteligencia Artificial (IA) y el Big Data se integren" en el sistema "con plenas garantías éticas, de seguridad y de uso responsable del dato".

El "propósito" de esta norma "es dotar al SNS de capacidades para una atención más precisa, más equitativa, más proactiva y centrada en el paciente", ha indicado durante su intervención en 'Fhuture Fharma', iniciativa que la compañía biofarmacéutica Bristol Myers Squibb (BMS) ha celebrado en Sevilla, en su Centro de Innovación e Investigación Traslacional en Europa (CITRE), que está centrado en la I+D.

Este encuentro ha reunido a farmacéuticos hospitalarios de toda España y tiene el objetivo de crear un espacio de colaboración, periódico, para abordar los retos de la Farmacia Hospitalaria en un entorno marcado por la transformación digital y la llegada de nuevas terapias innovadoras como la Medicina de precisión. En el mismo, Muñoz Montalvo ha afirmado que esta norma, que apoyará la implementación del Espacio Europeo de Datos de Salud (EEDS), regulará el uso de tecnologías digitales en la asistencia sanitaria.

Además, esta ley establecerá el marco para el uso secundario de los datos de salud para la investigación y la innovación. En este aspecto, "la Farmacia Hospitalaria es uno de los ámbitos donde esta transformación tiene mayor potencial: desde el apoyo a los ensayos clínicos hasta la personalización de los tratamientos, los datos bien gobernados son ya una herramienta terapéutica".

IMPORTANCIA DE LA FARMACIA HOSPITALARIA

"La Farmacia Hospitalaria no es solo medicamento, es conocimiento, organización y seguridad clínica", ha destacado, por su parte, el subdirector general de Farmacia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Eutimio Tercero, quien ha añadido que "es el punto donde la innovación se convierte en beneficios reales para los pacientes". Además, ha destacado el valor de contar con centros de vanguardia como CITRE, que lleva 15 años impulsando la investigación biomédica.

Según ha señalado la directora de estas dependencias, Kimberly Wilson, el mismo "representa una nueva forma de hacer investigación biomédica, en la que la integración de datos, tecnología y biología permite acelerar de forma significativa la toma de decisiones en las fases más tempranas del desarrollo clínico".

"Desde Sevilla, contribuimos a reducir los tiempos de validación científica y a aumentar la precisión con la que llevamos nuevas terapias a los pacientes", ha continuado en relación con este centro, que es el único de BMS en Europa dedicado a la investigación preclínica y fases tempranas. Actualmente, desarrolla un rol fundamental en su estrategia de I+D global, puesto que lidera más del 60 por ciento de sus programas al respecto en Oncología y Hematología a nivel mundial.

En este contexto, desde este laboratorio han expuesto que la actividad del CITRE se centra en el desarrollo de aproximaciones innovadoras basadas en IA y ciencia de datos, así como en contribuir, de forma crítica, a un pipeline diversificado que incluye terapias celulares CAR-T, anticuerpos bioespecíficos y degradadores de proteínas.

Uno de los miembros de este centro, Andrea Giovanucci, ha explicado cómo la integración de la IA en los procesos de investigación está permitiendo no solo identificar nuevas dianas terapéuticas con mayor precisión, sino también acelerar los ciclos de validación experimental. Por su parte, el fundador de NAKIAX consulting, Max Brosa, ha actualizado la situación del nuevo modelo de evaluación de tecnologías sanitarias en Europa y su transformación de uno clásico a uno digital, entre otros asuntos.

"Desde BMS, impulsamos 'Fhuture Fharma' como un espacio de encuentro, reflexión e inspiración para analizar los elementos más vanguardistas que están transformando hoy el entorno de la salud y con impacto en la Farmacia Hospitalaria del futuro", ha señalado su directora de Acceso y Government Affairs para España y Portugal, Mónica Ausejo, que ha añadido que este es "un foro abierto para debatir sobre digitalización, IA, cambios normativos, el contexto económico y geopolítico".