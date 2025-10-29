Sanidad asegura estar trabajando "desde todos los ámbitos" para que los técnicos superiores sanitarios vean "mejoras"

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este miércoles que su departamento está trabajando "desde todos los ámbitos" para que los técnicos superiores sanitarios (TSS) obtengan las "mejoras" que llevan reclamando "desde hace muchos años", y ha destacado que estos profesionales son una "pieza fundamental" del Sistema Nacional de Salud (SNS).

"Estamos trabajando con ellos, estamos hablando con ellos", ha afirmado al ser preguntada por los medios acerca de la convocatoria de cuatro jornadas de huelga por parte de los sindicatos, después de que haya inaugurado la jornada 'Retos de la Esclerosis Múltiple, Enfermedad de Huntington y Alzheimer', celebrada en el Ministerio de Sanidad.

Las Comisiones por el Grado Universitario de los Técnicos Superiores Sanitarios han llamado a secundar los paros convocados para los días 30 y 31 de octubre, y 3 y 4 de noviembre "ante la falta de incumplimiento" por parte del Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación de los "compromisos" adquiridos para satisfacer demandas que los profesionales llevan reivindicando "más de 40 años".

"Yo creo que hay muchas de las cosas que reclaman los técnicos sanitarios a las que les hemos dado salida o a las que les queremos dar salida", ha señalado Mónica García. Sin embargo, la ministra ha puntualizado que hay otras "que no dependen" del Ministerio de Sanidad, sino de otras carteras, y ha aludido a las demandas relacionadas con la formación.

Entre las reclamaciones "históricas" de los TSS, estos piden el reconocimiento del carácter oficial de profesión sanitaria titulada y reglada, una retribución adecuada con el grupo B que establece para ellos el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) desde 2007, la creación de diplomas de acreditación avanzada, y su clasificación en el nivel 5 del Marco Español de Cualificaciones (MECU); esta última es la única demanda recogida por Sanidad en el borrador del Estatuto Marco, según expresaron representantes de los sindicatos.