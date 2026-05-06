Sanidad asegura que empleará las "medidas necesarias" para preservar la "salud pública" ante el hantavirus

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa, en el Complejo de la Moncloa, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha asegurado que tomará las "medidas legales necesarias para garantizar la salud pública" con los contagiados de hantavirus y empleará "todos los instrumentos legales a su disposición" para ello, "como no podía ser de otra manera".

Asimismo, ha destacado que "lo primero" es "confiar" en que "esas personas y sus familiares lo que quieren es estar protegidos, cuidados y recibir el mejor cuidado medico posible", según han trasladado fuentes del Ministerio.

Unas declaraciones que llegan después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, haya afirmado que la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid será voluntaria para los españoles que se encuentran a bordo del crucero 'MV Hondius' afectado por el brote.

Margarita Robles ha anunciado que la repatriación de los 14 españoles contagiados de hantavirus que viajaban en el barco 'MV Hondius' "está preparada" y que la cuarentena en el Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla' de Madrid será "voluntaria".

Según ha detallado la titular de Defensa en declaraciones a los medios, el traslado se realizará en un "avión militar especialmente medicalizado con las medidas de seguridad necesarias para que no haya ningún tipo de contagios", a cargo de la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAR).