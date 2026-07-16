Archivo - Sanidad aprueba un plan estatal contra las gripes de origen animal para reforzar la prevención, preparación y respuesta - JARC - Archivo

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha anunciado este jueves la aprobación del 'Plan Estatal frente a infecciones por virus influenza de origen zoonótico: Prevención, Vigilancia y Control', estrategia con la que busca reforzar la prevención, preparación y respuesta frente a las gripes de origen animal.

Este documento, que ha sido diseñado por la Comisión de Salud Pública de este departamento ministerial, establece, de esta forma, un marco común de prevención, vigilancia, detección precoz y respuesta ante los virus de la gripe que circulan en animales y pueden transmitirse a las personas. Para ello, adopta el enfoque de 'Una sola Salud' o 'One Health', articulando una respuesta conjunta entre salud humana, sanidad animal y medio ambiente.

La meta, según ha expuesto Sanidad, es mejorar la coordinación entre los diferentes sectores tanto en la Administración estatal, como la autonómica y local, y garantizar que la información epidemiológica, microbiológica y ambiental esté integrada, actualizada y disponible para facilitar la adopción temprana de medidas para el control.

Este plan ha sido coordinado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio y elaborado conjuntamente con los de Agricultura, Pesca y Alimentación, y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como con el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y otras unidades implicadas en la prevención y gestión de estos riesgos.

FUNCIONAMIENTO POR ESCENARIOS

En cuanto a las medidas que contempla, se halla el funcionamiento por escenarios, en concreto cuatro, que permiten adaptar progresivamente las medidas a la situación epidemiológica de cada territorio. Así, el 0 corresponde a una situación sin infecciones detectadas en animales ni en personas y concentra las actuaciones ordinarias de prevención, vigilancia, formación y mantenimiento de las capacidades diagnósticas.

Por su parte, el 1 se activa ante la detección de focos en animales silvestres o cautivos y distingue entre focos aislados en aves, múltiples distribuidos por un territorio y detecciones en mamíferos silvestres, mientras que el 2 agrupa los focos en animales domésticos y diferencia igualmente entre aislados en aves, múltiples y detecciones en mamíferos domésticos. El 3, por último, se aplica cuando se identifica una infección en humanos.

Al respecto de este último escenario, Sanidad ha afirmado que se distingue entre los casos con exposición conocida a animales o entornos contaminados, aquellos en los que no se identifica una exposición de riesgo y los asociados al contacto con otra persona infectada, lo que supondría una posible transmisión interhumana limitada. De cualquier forma, ha aclarado que los cuatro no son excluyentes y podrán aplicarse simultáneamente en un mismo territorio, y cada comunidad autónoma realizará su propia evaluación del riesgo para determinar las medidas necesarias en cada provincia, comunidad o zona geográfica afectada.

Ahondando en los virus influenza de origen zoonótico, y explicando que la transmisión a las personas continúa siendo poco frecuente y suele estar vinculada al contacto directo con animales infectados, sus secreciones o entornos contaminados, ha expuesto que su capacidad de mutación y de intercambio de material genético hace necesario mantener una vigilancia continuada, especialmente ante el aumento de las detecciones en distintas especies de mamíferos.

NUEVO COMITÉ ESTATAL PERMANENTE DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO

Por ello, esta estrategia también incluye la creación de un Comité Estatal Permanente de Coordinación y Seguimiento, presidido y coordinado técnicamente por el CCAES y encargado de revisar las medidas de preparación y respuesta, promover protocolos comunes, realizar evaluaciones conjuntas del riesgo y estudiar el funcionamiento del Plan. Así, se recomienda que las regiones constituyan órganos equivalentes para coordinar las actuaciones de salud pública, sanidad animal, medio ambiente, seguridad alimentaria y salud laboral.

En este sentido, ha informado de que este órgano contará con representantes de los departamentos competentes en salud pública, sanidad animal, biodiversidad, seguridad alimentaria, salud laboral, medicamentos y productos sanitarios y vigilancia epidemiológica y microbiológica, así como de las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y expertos.

"Las medidas de salud humana se centran especialmente en las personas que, por su actividad profesional, puedan estar en contacto con animales infectados, sus secreciones o materiales contaminados, como personal de explotaciones ganaderas, profesionales veterinarios, agentes medioambientales o trabajadores de zoológicos", ha continuado, para añadir que las empresas "deberán evaluar el riesgo, proporcionar los equipos de protección necesarios y garantizar la vigilancia de la salud".

Por su parte, los servicios de prevención de riesgos laborales "identificarán y realizarán el seguimiento del personal expuesto en caso de focos en animales y, cuando proceda, podrán indicarse pruebas PCR, tratamiento antiviral preventivo o vacunación frente a virus zoonóticos", ha explicado. En este contexto, este documento recoge el mantenimiento de la recomendación de vacunación frente a la gripe estacional para quienes trabajan en contacto directo con animales, con el objetivo de reducir el riesgo de coinfección por virus de la gripe humana y de origen animal.

Ahondando, precisamente, en el ámbito animal, Sanidad ha señalado que esta estrategia refuerza la vigilancia en aves silvestres y domésticas y en mamíferos, así como el análisis genómico de los virus para detectar cambios que puedan aumentar su capacidad de transmisión. Ante focos en explotaciones, se aplicarán medidas de bioseguridad, control de movimientos, confinamiento y, cuando proceda, vacunación.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

En relación con parques y espacios urbanos o periurbanos, ha declarado que se establecerán protocolos para retirar de forma segura los animales enfermos o muertos, limpiar y desinfectar las zonas afectadas e informar a la población. Además, se incorpora la comunicación de riesgos y la participación comunitaria como uno de los cinco componentes principales, para lo que se constituirá un grupo interinstitucional de comunicación, se habilitarán espacios web con información actualizada y se desarrollarán campañas dirigidas tanto a la población general como a los sectores profesionales con mayor exposición.

"También se va a realizar un seguimiento de medios y redes sociales para detectar y responder a rumores, contenidos falsos o información no verificada", ha proseguido, destacando que en los escenarios de mayor riesgo "se prevé la designación de un portavoz oficial, la actualización diaria de la información y, cuando sea necesario, la activación de una línea telefónica de atención a la ciudadanía".

Por último, y tras apuntar que el Comité Estatal Permanente elaborará los indicadores que permitirán evaluar la preparación y la respuesta, así como el cumplimiento del Plan en sus distintos componentes y en los ámbitos estatal y autonómico, Sanidad ha recordado que "en el último año se han detectado en España más de 150 focos de gripe aviar, la mayoría en aves silvestres, aunque también se han registrado focos en aves de corral que han obligado al sacrificio de miles de animales".

"Pese al aumento de la circulación del virus entre las aves, España no ha registrado hasta la fecha ningún caso humano de gripe aviar", ha subrayado, no obstante, para concluir afirmando que "en el caso de la gripe de origen porcino, desde 2009 se han identificado en España tres casos humanos de infección".