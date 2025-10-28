Sanidad afirma que el Centro Nacional de Dosimetría de Valencia llevará el nombre de Ernest Lluch

Archivo - El secretario de Estado de Salud, Javier Padilla. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha afirmado este martes que el Centro Nacional de Dosimetría de Valencia llevará el nombre del exministro socialista Ernest Lluch, impulsor de la Ley General de Sanidad en 1986 y asesinado por ETA hace 25 años, ante la eliminación de su nombre del nuevo complejo sanitario de Campanar (Valencia).

"Cuando supimos de la retirada del nombre del pabellón por parte del Gobierno valenciano, nos comprometimos a que el centro nacional de dosimetría, a petición del Grupo Parlamentario de Compromís, tomara el nombre de Ernest Lluch ese Centro Nacional de Dosimetría", ha informado Padilla ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

Tras ello, ha detallado que habló con la directora general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Isabel Muñoz Machín, para ver si se podía "asumir ese compromiso", y que se llevará a cabo independientemente de si el Gobierno valenciano acaba eliminando el nombre del pabellón o no.