Sanidad admite a 40.474 aspirantes para optar a las 12.850 plazas de Formación Sanitaria Especializada de 2026-2027

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MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha admitido a un total de 40.474 personas para optar a las 12.850 plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) de la convocatoria 2026-2027, según las listas provisionales publicadas este viernes, cuyas pruebas selectivas se celebrarán el próximo 23 de enero de 2027.

La oferta supone un incremento de 484 plazas respecto a la convocatoria anterior, un 3,91% más. Desde el curso 2018-2019, el número de plazas ofertadas ha aumentado un 53%.

Por titulaciones, Medicina concentra la mayor oferta, con 9.676 plazas y 21.668 aspirantes admitidos, seguida de Enfermería, con 2.341 plazas y 11.356 admitidos. En Farmacia se ofertan 377 plazas para 1.491 aspirantes; en Psicología, 293 para 3.922; en Biología, 69 para 1.240; en Física, 57 para 479; y en Química, 37 para 318.

El plazo para presentar subsanaciones a las listas provisionales permanecerá abierto durante diez días hábiles, desde el 16 hasta el 27 de noviembre, ambos inclusive. Las personas aspirantes que dispongan de DNI o NIE deberán realizar este trámite por vía electrónica.

RESERVA DE PLAZAS Y FECHA DEL EXAMEN

Del total de plazas ofertadas, 1.286, equivalentes al 10%, podrán cubrirse por el turno de personas con discapacidad. Además, en Medicina, Enfermería y Farmacia se reservan 995 plazas para aspirantes que no sean titulares de una autorización de residencia en España: 968 en Medicina, 23 en Enfermería y cuatro en Farmacia.

Las pruebas selectivas tendrán lugar el sábado 23 de enero de 2027. El llamamiento comenzará a las 13.00 horas, las 12.00 horas en Canarias, y el ejercicio se iniciará a las 14.00 horas, las 13.00 horas en el archipiélago. El examen consistirá en un cuestionario de 200 preguntas y diez de reserva, con una duración de cuatro horas y media.

NOVEDADES EN LA CONVOCATORIA

Entre las novedades de este proceso, Sanidad incorporará el baremo académico a las relaciones provisionales de resultados de las pruebas selectivas, de manera que los aspirantes podrán consultar la valoración de sus méritos académicos junto al resto de resultados.

Asimismo, la convocatoria refuerza las medidas para prevenir el fraude tecnológico mediante la prohibición expresa de tener o utilizar dispositivos electrónicos y cualquier otro elemento que pueda servir para obtener, almacenar, transmitir o recibir información durante el examen.

Para controlar el cumplimiento de esta medida podrán utilizarse equipos pasivos de detección y únicamente se permitirá a los aspirantes llevar un reloj analógico de esfera y agujas.