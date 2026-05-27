Sanidad adjudica la totalidad de las plazas de Formación Sanitaria Especializada en todas las titulaciones

Archivo - Imagen de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha informado de que se han adjudicado las 12.362 plazas de Formación Sanitaria Especializada correspondientes a la convocatoria 2025/26, cubriéndose la totalidad de las plazas en todas las titulaciones ofertadas.

Este proceso permitirá la incorporación de 12.362 profesionales a las plazas ofertadas para formarse como especialistas en el Sistema Nacional de Salud, cuya toma de posesión tendrá lugar los días 4 y 5 de junio de 2026.

De este modo, se han cubierto las 83 plazas de Biología, las 2.277 de Enfermería, 362 de Farmacia, 279 de Psicología, 29 de Química, 57 de Física y 9.275 de Medicina. Además, cabe destacar que no han quedado vacantes en Medicina Familiar y Comunitaria.

Según informa el Ministerio, todas las personas que hayan obtenido una plaza de formación sanitaria especializada deben contactar con su comisión de docencia en el centro o unidad docente asignada. Este contacto debe realizarse el siguiente día hábil tras la adjudicación de la plaza, con el objetivo de programar la realización del examen médico previo.

Este examen tiene carácter obligatorio y tiene como finalidad comprobar que la persona residente no padece ninguna enfermedad ni presenta limitaciones físicas, psíquicas, sensoriales o funcionales incompatibles con las actividades propias del programa formativo de la especialidad adjudicada.

Asimismo, las personas adjudicatarias de plaza deberán tomar posesión de esta en el centro o unidad docente correspondiente entre los días 4 y 5 de junio de 2026, ambos inclusive. No obstante, en aquellas comunidades autónomas en las que el día 4 de junio tenga carácter festivo, la toma de posesión se realizará los días 3 y 5 de junio de 2026, ambos inclusive.

A estos efectos, se considerará el 5 de junio de 2026 como fecha de inicio del periodo formativo. A partir de ese día, los residentes comenzarán su actividad como profesionales en formación en el Sistema Nacional de Salud, bajo la supervisión de sus respectivas unidades docentes.

PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE ADJUDICACIÓN

Como novedad, este año el Ministerio de Sanidad incorporará un procedimiento extraordinario de adjudicación de plazas destinado a cubrir las posibles vacantes que puedan producirse tras la toma de posesión por renuncias o falta de incorporación de las personas adjudicatarias.

En las semanas posteriores a la fecha de incorporación, la Dirección General competente dictará una resolución, que será publicada en la página web del Ministerio de Sanidad, mediante la que se convocará este procedimiento extraordinario de adjudicación. La resolución establecerá las instrucciones concretas para el desarrollo del proceso, incluyendo la relación completa de plazas vacantes, el sistema de adjudicación extraordinaria y los plazos y condiciones para la toma de posesión de las plazas que resulten adjudicadas.

Podrán participar en este procedimiento las personas aspirantes que hayan alcanzado la puntuación mínima exigida en el ejercicio correspondiente a su titulación y dispongan de número de orden. No obstante, quedarán excluidas aquellas personas que no se hubieran incorporado en plazo a la plaza adjudicada en el procedimiento ordinario o que hubieran renunciado expresamente a ella.