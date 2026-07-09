Sanidad adjudica 228 plazas del procedimiento extraordinario de Formación Sanitaria Especializada

Archivo - La ministra de Sanidad atiende a los medios de comunicación con motivo de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada, en el exterior del Ministerio de Sanidad, a 24 de enero de 2026, en Madrid (España). Según datos del Ministerio de Sanida - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha adjudicado 228 plazas dentro el procedimiento extraordinario de Formación Sanitaria Especializada, de las 441 plazas que habían quedado vacantes tras la adjudicación ordinaria de la convocatoria 2025/2026.

Tras esta fase, permanecen vacantes 213 plazas, distribuidas entre distintas titulaciones y especialidades, aunque la mayor parte corresponde al ámbito de Medicina; Medicina Familiar y Comunitaria concentra el mayor volumen de plazas pendientes, con 120 vacantes, seguida de otras especialidades como Medicina Preventiva y Salud Pública, Medicina del Trabajo, Geriatría, Medicina Interna, Microbiología y Parasitología o Nefrología, y también han quedado sin cubrir una plaza de Medicina de Urgencias y Emergencias y una de Cirugía Pediátrica.

En el ámbito de Enfermería, permanecen vacantes 52 plazas, principalmente en Enfermería Geriátrica, Enfermería Familiar y Comunitaria y Enfermería de Salud Mental, además de plazas pendientes en Enfermería del Trabajo y Enfermería Obstétrico-Ginecológica.

El Ministerio de Sanidad continuará analizando, junto a las comunidades autónomas, la evolución de las plazas no cubiertas y los factores que influyen en la elección, adjudicación e incorporación efectiva de residentes. El objetivo es seguir mejorando la planificación de la oferta formativa, reforzar la coordinación con las comunidades autónomas y avanzar en una distribución de plazas ajustada a las necesidades del Sistema Nacional de Salud.