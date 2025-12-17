Sanidad acusa a CESM y SMA de apostar por la confrontación tras abandonar la negociación del Estatuto Marco

Archivo - Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha acusado a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y al Sindicato Médico Andaluz (SMA) de apostar por la confrontación tras abandonar la mesa de negociación del Estatuto Marco sin pronunciarse sobre la propuesta formal del departamento que dirige Mónica García ni sobre el preacuerdo alcanzado en el Ámbito de Negociación.

Sanidad ha explicado, a través de un comunicado, que durante el encuentro de este miércoles ha reiterado su invitación a CESM-SMA para adherirse al consenso alcanzado con las organizaciones sindicales que integran el Ámbito de Negociación. Sin embargo, asegura que ninguna de las propuestas trasladadas ha obtenido respuesta, rompiéndose así unilateralmente el proceso de diálogo.

En este sentido, el Ministerio lamenta que CESM-SMA hayan optado por mantener una estrategia de presión "basada en la exigencia de constituir una mesa de negociación específica y paralela, distinta del Ámbito de Negociación común".

"Esta pretensión, expresamente reconocida por los sindicatos en su convocatoria de huelga, es incompatible con los principios del diálogo social y con la legalidad vigente, que no permite la fragmentación de los procesos negociadores ni la creación de estatutos específicos por categoría profesional", apunta.

En este punto, Sanidad ha reiterado a los sindicatos que el Ámbito de Negociación, del que CESM forma parte, constituye el "único foro legítimo y legalmente establecido" para el diálogo social y la negociación colectiva en el Sistema Nacional de Salud.

EL NUEVO TEXTO INCORPORA TODAS LAS DEMANDAS PACTADAS EN EL ÁMBITO

Sanidad insiste en que el nuevo texto del Estatuto Marco incorpora todas las demandas e importantes avances, elaborados y pactados en el marco del Ámbito de Negociación: mejora de los derechos laborales, organización del trabajo, conciliación, supresión progresiva de las guardias de 24 horas, movilidad con garantías y refuerzo del modelo público de gestión. "Todo ello con pleno respeto al marco competencial y a la cohesión del Sistema Nacional de Salud", añade.

Tras ello, el Ministerio ha vuelto a descartar la creación de un estatuto específico para la profesión médica. Sin embargo, ha reafirmado su voluntad de alcanzar el mayor grado de consenso posible, siempre dentro del marco legal vigente y del diálogo institucional, al tiempo que ha apelado al sentido de responsabilidad de todas las organizaciones representativas para seguir avanzando en la mejora de las condiciones laborales del conjunto de profesionales sanitarios.

Asimismo, el departamento que lidera Mónica García ha vuelto a subrayar que no va a invadir competencias autonómicas al considerar que sería incompatible con el marco constitucional, y que tampoco va promover un estatuto propio por categorías, ya que rompería la cohesión del Sistema Nacional de Salud.

Por último, el Ministerio lamenta que estos sindicatos hayan decidido rechazar el preacuerdo alcanzado con el Ámbito de Negociación, que cuenta con el respaldo de la mayoría de las organizaciones sindicales representativas del conjunto de profesionales sanitarios.