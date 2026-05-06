Sanidad actualiza importes y el listado de procesos que se financian con cargo al Fondo de Cohesión Sanitaria

Archivo - Imagen de recurso hospital. - CECILIE_ARCURS // ISTOCK - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la Orden del Ministerio de Sanidad por la que se actualizan los importes y el listado de procesos que se financian con cargo al Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS), el mecanismo destinado a garantizar la equidad territorial en el acceso a los servicios sanitarios públicos.

En concreto, esta orden actualiza los anexos I, II y III del Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, por el que se regula la gestión del Fondo de cohesión sanitaria, y que establece que el FCS compensará los gastos de la derivación de pacientes a otra comunidad autónoma para ser atendidos en centros, servicios y unidades de referencia, conocidos como CSUR.

Esta nueva actualización del listado de procesos a cargo del Fondo de Cohesión sustituye a la última publicada en 2024, la Orden SND/976/2024, de 6 de septiembre, y da respuesta al Real Decreto de 2006, en el que se establece que el Ministerio de Sanidad, previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, actualizará "anualmente" los importes.

"Al igual que en la Orden SND/976/2024, de 6 de septiembre, la cuantía de los costes es, en el caso de los GRD (Grupo Relacionado con el Diagnóstico) resultante del proceso con ingreso hospitalario, de acuerdo con el listado de GRD recogido en el anexo I y en apartado B del anexo III, recogiéndose como últimos disponibles, los costes basados en los datos aportados a través de la Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada", recoge el texto publicado.

Al hilo, apunta que "este mismo criterio se ha seguido para la actualización de los costes de los procedimientos médicos y quirúrgicos ambulatorios que compensan por GRD del apartado B del anexo II". Mientras, "para los procedimientos ambulatorios del anexo II, apartado A, se han mantenido los mismos importes de la Orden SND/976/2024, de 6 de septiembre".

Además, en aplicación del principio de eficiencia, destaca que esta actualización no genera nuevas cargas administrativas, sino que permite consolidar los anexos de conformidad con las últimas actualizaciones legales y los avances científicos, permitiendo un uso más racional de los recursos públicos.

Esta orden, que entrará en vigor este jueves, ha sido informada por la Comisión de Seguimiento del Fondo de cohesión sanitaria, el Comité Consultivo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Para su elaboración también se han realizado los trámites de consulta e información pública.