Archivo - Imagen de recurso de un laboratorio. - NICOLAS_/ ISTOCK - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha presentado este miércoles la actualización de la Estrategia de Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud (SNS), que busca reforzar la coordinación asistencial y mejorar la cohesión y la equidad en la atención a los pacientes.

"La actualización refuerza la coordinación entre profesionales, centros y niveles asistenciales. También mejora la cohesión, porque necesitamos trabajar juntos y avanzar en una misma dirección en todo el Sistema Nacional de Salud, y la equidad, para reducir las diferencias en el acceso y las oportunidades de atención", ha explicado durante la presentación la coordinadora de la Estrategia de Enfermedades Raras y jefa de área de la Subdirección General de Calidad Asistencial del Ministerio de Sanidad, Carla Alejandra Dueñas.

La Estrategia de Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud (SNS) fue aprobada inicialmente en 2009 y actualizada en 2014. En 2024 se evaluó su desarrollo y, posteriormente, se decidió elaborar una nueva actualización, que fue aprobada el pasado octubre por el Consejo Interterritorial del SNS.

"La aprobación de esta nueva estrategia marca el inicio de una nueva etapa. El verdadero desafío ahora es convertir todo este trabajo en actuaciones concretas y mejoras reales para los pacientes y sus familias. Seguiremos trabajando para impulsar la cooperación entre los distintos agentes implicados y evaluar los avances de la estrategia", ha manifestado la subdirectora General de Calidad Asistencial del Ministerio de Sanidad, María R. Fernández.

La nueva actualización ha sido fruto de un trabajo en el que han colaborado más de 70 profesionales, con representación de las comunidades autónomas e INGESA, sociedades científicas, asociaciones de pacientes, personas expertas y profesionales de distintos ámbitos, así como diferentes unidades y organismos del Ministerio de Sanidad.

"Es una estrategia que ha contado con el respaldo del Consejo Interterritorial, pese a que su aprobación se ha producido en un momento marcado por la convocatoria electoral. No es una estrategia que pertenezca al Ministerio de Sanidad, sino al conjunto de las decenas de personas que han participado en los diferentes grupos de trabajo", ha destacado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

En este contexto, Padilla ha resaltado la importancia del cribado neonatal en la estrategia. Así, ha recordado que al inicio de la legislatura la cartera de servicios incluía siete enfermedades, mientras que al finalizar esta cifra se habrá ampliado a entre 22 y 25, en función de cómo se contabilicen las enfermedades cribadas.

SEIS LÍNEAS DE TRABAJO

La elaboración de la nueva Estrategia ha contado con seis grupos de trabajo centrados en la prevención y la detección precoz; el diagnóstico; la terapia y el registro; la atención integral e integradora; la economía de la salud; y la investigación y el desarrollo.

En el ámbito de la prevención y la detección precoz, María Luz Couce, jefa del Servicio de Neonatología y directora de la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metabólicas Congénitas del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, ha destacado la importancia de incorporar a la nueva estrategia los avances en estudios genéticos y técnicas de reproducción asistida.

En cuanto a la prevención preconcepcional, ha destacado la necesidad de establecer circuitos homogéneos de consulta preconcepcional en Atención Primaria en todas las comunidades autónomas, que incluyan asesoramiento genético y acceso al diagnóstico genético preimplantacional (DGP) cuando esté indicado.

Asimismo, ha defendido la ampliación y armonización de la cartera de servicios para avanzar hacia un cribado neonatal más homogéneo en todo el país. Para ello, ha señalado la necesidad de evaluar la evidencia científica y actualizar los programas de cribado, incorporando nuevas tecnologías y avances genéticos que mejoren la detección precoz de enfermedades.