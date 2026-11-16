Sanidad achaca el fracaso en la reforma del Estatuto Marco a incapacidad de las partes para trascender intereses propios

Archivo - Imagen de archivo de una manifestación por un Estatuto médico, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Formación y Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Miguel Ángel Máñez, ha aseverado que tanto esta cartera como los agentes implicados en la reforma del Estatuto Marco tienen "culpa" de que el texto no haya salido adelante, por la incapacidad para "trascender" de su propia posición e intereses.

"Hemos estado negociando casi a cuatro bandas porque nadie se quería sentar con los demás", ha señalado durante su intervención en una mesa de debate dentro de la jornada '40 años de la Ley General de Sanidad: legado, presente y futuro', que la Fundación Gaspar Casal ha organizado este lunes, en colaboración con Ferrer, en el Congreso de los Diputados.

A su juicio, "todo el mundo viene con su agenda propia e intenta que su agenda sea tu agenda", cuando en debates sobre "leyes importantes", como el Estatuto Marco, cada parte debe "trascender un poco" de su "propia posición", de forma que el Ministerio de Sanidad "tiene que ponerse en el lado, de vez en cuando, (...) del resto de agentes", mientras que estos tienen que "entender que tienen que hacer una norma que responda total o parcialmente a sus intereses", pero "tienen también que responder a los intereses del resto de agentes y, por supuesto, de la población y de la sociedad".

"Y creo que eso no lo hemos tenido", ha subrayado Máñez para afirmar que todas las partes tienen que asumir su "parte de culpa" y "propia responsabilidad por haberlo hecho no del todo bien". "Creo que hemos tenido muchos problemas", ha reconocido.

Tras ello, ha advertido de que al leer las alegaciones recogidas en el trámite de audiencia e información pública "te das cuenta de que poca gente trasciende" y "realmente piensa" en cómo quiere el Sistema Nacional de Salud "dentro de los próximos 15 años".

"Aquí el tema, pasaba hace 30 años y pasa ahora, es que todo el mundo tiene una parcela de poder y entonces todo el mundo quiere que mejore la situación manteniendo o aumentando su parcela de poder", ha aseverado para apuntar que "la solución es encontrar no la solución perfecta, sino la solución que, por lo menos, menos perjudique a las partes".

Con todo, ha destacado que sí se ha conseguido la reforma del real decreto de residentes, que permite "mejorar" sus condiciones de trabajo, "hablando con colectivos de residentes, la Organización Médica Colegial, etc.".

"Ahí queda la memoria, ahí queda toda la documentación que hemos podido trabajar y esperemos que alguien tenga el valor de ponerse a ello porque preveo que a partir del año que viene también va a ser una legislatura complicada en el ámbito sanitario. Complicada e ilusionante, claro", ha concluido.

COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL

La mesa de debate, que Máñez ha compartido con la comisionada del PERTE para la Salud de Vanguardia en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Raquel Yotti, y el jefe de Asesoría Sanitaria del Ministerio de Hacienda, César de la Fuente, se ha centrado en la coordinación interministerial en el ámbito sanitario. Los participantes han enumerado algunos de los foros de diálogo y trabajo en los que colaboran distintos ministerios, entre ellos, el Grupo de Trabajo Interministerial del PERTE, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), el Comité Asesor de Prestación Ortoprotésica o los grupos que contempla la Estrategia de la Industria Farmacéutica.

De la Fuente ha destacado que lo que se necesita es que el trabajo que realizan estos grupos sea tenido en cuenta "de forma más sistématica, más temprana incluso", antes de la toma de decisiones sobre políticas sanitarias. "Yo creo que muchas veces no es cuestión de crear nuevos grupos, nuevos foros de diálogo, porque muchas veces nos sentamos las mismas personas con otro apellido de grupo", ha comentado.

Sobre este asunto, Miguel Ángel Máñez ha resaltado que el Sistema Nacional de Salud (SNS) "es un órgano de coordinación en sí mismo" y, sin embargo, considera que "los intentos de planificación y de coordinación se han hecho más a golpe de eslogan y de titular que a golpe de análisis". En este sentido, ha instado a "coordinar", pero haciéndolo desde una visión "más profunda y más analítica".

Por su parte, Raquel Yotti ha destacado el trabajo colaborativo en la Administración, también con el sector farmacéutico, para conectar ciencia, industria y acceso y acelerar la llegada de medicamentos innovadores a los pacientes que los necesitan. "Estamos invirtiendo como nunca, tanto en ciencia como en sanidad, como en políticas de industrialización, pero sabemos que se necesita invertir más", ha añadido.

DÓNDE SE REQUIERE AUMENTAR LA COORDINACIÓN

El final del diálogo ha girado en torno a qué asuntos requieren mayor coordinación interministerial. Para Yotti, la prioridad se sitúa en "materia de ciencia e innovación como competencia del propio Sistema Nacional de Salud, no como un añadido". "Igual que la asistencia, la docencia, la investigación o la gestión, la investigación es una función del sistema", ha destacado.

En paralelo, ha instado a terminar de desarrollar el mandato de la modificación del artículo 85 de la Ley de Investigación Biomédica, con el objetivo de "generar las condiciones necesarias para que los profesionales hagan innovación dentro del propio sistema y contribuyan también a su sostenibilidad y a su mejora continua".

Desde Hacienda, De la Fuente ha apostado por priorizar "la sostenibilidad a largo plazo" en seis perspectivas, sanitaria, económica, presupuestaria, científica, industrial y social y medioambiental.

"Si conseguimos que el sistema sanitario sea sostenible con todas estas perspectivas, yo creo que por sí solo esto no va a conseguir que cumpla con todo nuestro anhelo de lo que es el Sistema Nacional de Salud, pero eso va a ser la base y va a dar el edificio, digamos, para que este Sistema Nacional de Salud que conocemos pueda avanzar, pueda mejorar y que pueda dar respuesta especialmente a las inquietudes de la población", ha afirmado.