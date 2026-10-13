Sanidad abre la consulta pública para elaborar el nuevo Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente

Archivo - Fachada del Ministerio de Sanidad, Juventud e Infancia y Derechos Sociales y Agenda 2030, a 8 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha abierto la consulta pública previa, hasta el 28 de octubre, para elaborar un nuevo Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente (PESMA), que dará continuidad al plan vigente (PESMA 2022-2026) y actualizará las prioridades de actuación frente a los riesgos ambientales para la salud. La ciudadanía, las organizaciones y las entidades interesadas podrán presentar sus aportaciones hasta el 28 de octubre.

El nuevo PESMA tendrá carácter estratégico y no normativo, por lo que no modificará la distribución de competencias ni sustituirá la normativa y los instrumentos sectoriales vigentes. Sanidad considera que no aprobarlo dificultaría mantener un marco común para actualizar y coordinar las prioridades y actuaciones en salud ambiental.

Entre los principales desafíos que abordará la nueva estrategia figuran los efectos del cambio climático sobre la salud, la contaminación, los riesgos emergentes y la exposición simultánea a distintos factores ambientales. El objetivo es reducir la exposición de la población a estos riesgos, mejorar la prevención y la capacidad de respuesta y promover entornos más saludables, seguros y sostenibles.

El nuevo plan también buscará mejorar el conocimiento sobre las exposiciones ambientales y sus consecuencias sanitarias mediante el fortalecimiento de los sistemas de información y el uso de datos para orientar las actuaciones de salud pública.

Otra de las prioridades será reforzar la cooperación entre administraciones y organismos con competencias en salud ambiental, prestando especial atención a las diferencias territoriales en las capacidades de prevención y respuesta.

Asimismo, Sanidad plantea un modelo de planificación más flexible y orientado a resultados, con actuaciones concretas, responsables definidos, calendarios de ejecución e indicadores que permitan realizar un seguimiento y evaluar su cumplimiento.