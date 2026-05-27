Sanidad aboga por eliminar la palabra 'auxiliar' del título formativo de los técnicos en cuidados de Enfermería - SAE

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha indicado que es necesario "que la palabra 'auxiliar' desparezca del título formativo" de los técnicos en cuidados de Enfermería (TCE) "y que así sea tras la reforma del decreto de formación".

Padilla, que ha reivindicado que el aumento "a las 2.000 horas lectivas" se publique "con el cambio de denominación", ha participado en la inauguración del XXXV Congreso Nacional de estos profesionales, que se está celebrando estos días en Málaga. En este acto, y respecto a las enmiendas presentadas por este departamento a la Ley de Ratios de Enfermería, ha mostrado confianza en que estas "sean finalmente aceptadas y el concepto sea el de dotación óptima segura y se incluya a todos los profesionales que trabajan en el ámbito del cuidado".

En este sentido, desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) han indicado que "el Estatuto Marco que se aprobará en breve recogerá la reclasificación que se merecen estos profesionales". La de estos "es la primera cara que ve el paciente y en muchas también la última", ha señalado, por otra parte, el delegado territorial de Salud y Consumo en Málaga, Carlos Bautista.

Además, en este foro, en el que se van a llevar a cabo una treintena de ponencias y más de 200 pósteres, los participantes han expuesto que "la humanización de la atención sanitaria, especialmente en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), debe entenderse como un elemento esencial de la excelencia asistencial, y no como un complemento opcional". Así lo han corroborado los TCE del Hospital Universitario de Navarra, Rosario Apesteguia Domeño, María Antonia Gracia Michelena y Souad Khachan.

Tras ello, las miembros del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, María Esther Pimental Ibáñez y Elvira Jiménez García, han abordado la complejidad de la atención al paciente crítico infantil, señalando que "el TCE es fundamental en la creación de un entorno seguro, la prevención de infecciones, la observación continua y la coordinación con el equipo multidisciplinar".

Este profesional "desempeña un papel clave en los Servicios de Urgencias, comenzando por garantizar la seguridad del entorno y realizar una evaluación inicial del riesgo", han destacado las integrantes del Complejo Asistencial Universitario de León, Josefa González Cerezales, Teresa Gutiérrez, Marta Valdeón y Julia María Ballesteros Navarro, quienes han destacado que "la agitación psicomotriz es una urgencia clínica caracterizada por hiperactividad física y mental que puede poner en riesgo al paciente y a su entorno".

VIOLENCIA DE GÉNERO E ICTUS

Durante la atención en violencia de género, "uno de los roles más relevantes es el del apoyo emocional, así como la activación de protocolos, garantizando la confidencialidad, la correcta comunicación con el equipo sanitario y la derivación a recursos especializados", ha informado, por otro lado, la TCE del Hospital de Torrevieja (Alicante), Antonia Rubira López.

También han participado en esta cita las miembros de la Unidad de Cuidados Intermedios de la Clínica Universidad de Navarra de Pamplona, Rodica Chiriac e Isabel Cambra Preciado, que han sostenido que, en ictus, el TCE "desempeña un papel esencial gracias a su contacto directo y continuo con el paciente, lo que le permite participar activamente en los cuidados, la vigilancia clínica y la prevención de complicaciones facilitando una intervención rápida".

El uso de "métodos cuantitativos más precisos" en la hemorragia obstétrica, "como la gravimetría y la medición volumétrica", que "permiten una detección más precisa y una intervención más eficaz", ha sido puesto en valor por la profesional de la Clínica Universitaria de Navarra de Madrid, Gemma Vicario Sánchez, mientras que los trabajadores del gerundense Hospital de Palamós, Eva Delgado Ruiz, Dolors Rébula Giménez y Joan Manel Martínez Macià, han enfatizado que el TCE es "fundamental" ante "el progresivo envejecimiento de la población".