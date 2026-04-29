Sanidad, abierta a estudiar el modelo universitario para garantizar el arraigo territorial de los futuros médicos

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). La sesión de control se centra en la política económica, la gestión de fondos europeos y la situación territorial. Los grupos par - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha mostrado dispuesta a estudiar cualquier iniciativa que garantice el arraigo territorial para favorecer que los estudiantes de Medicina puedan formarse y ejercer en su territorio, tras la denuncia de ERC por la elevada presencia en Cataluña de alumnos de otras comunidades en sus facultades.

"Los estudiantes deberían poder quedarse a estudiar en el sitio donde están arraigados, donde tienen su casa, su familia. Por supuesto que sí. Esto sin romper, cómo no, la equidad y la igualdad de oportunidades. En eso estamos y estamos dispuestos a abrirnos a cualquier iniciativa", ha señalado en respuesta a la diputada Edna Extrems, del Grupo Parlamentario Republicano.

Así, se ha comprometido, junto al Ministerio de Ciencia, a estudiar "todas las medidas" siempre que se garantice la equidad en el acceso, la igualdad de oportunidades y el arraigo territorial. Ha advertido de que, dentro del distrito universitario único en el acceso a la universidad, sobre el que Sanidad no tiene competencias, "hay comunidades que están rompiendo la baraja; hay comunidades que están asfixiando a las universidades públicas; hay comunidades que están reduciendo sus plazas y comunidades que están privatizando ese acceso".

García ha enmarcado el problema en "el reto de la demografía, el reto de la cronicidad y el reto de la demanda de las necesidades de cada vez más profesionales en nuestro sistema sanitario", y ha defendido que solo se podrán afrontar si todas las administraciones "trabajan al unísono".

En su intervención en el Pleno del Congreso, ha subrayado que la falta de médicos no se resuelve "con un solo botón" y ha reclamado la colaboración de todas las administraciones, recordando que formar a un facultativo requiere al menos diez años y que el sistema arrastra "diez años de recortes", en alusión a las políticas del PP. Frente a ello, ha contrapuesto el incremento de plazas MIR y de grado en Medicina impulsado en los últimos años.

"Quiero recordar que fue el Partido Popular el que, con sus recortes, en la formación sanitaria especializada, por ejemplo, solo ofrecía 6.000 plazas. Ahora, a día de hoy, estamos ofreciendo más de 9.000 plazas para médicos y médicas y, por supuesto, más de 12.000 plazas para el resto de formación sanitaria especializada. Hemos incrementado un 40%", ha señalado.

Por su parte, la diputada de ERC Edna Extrems ha denunciado que en Cataluña se vive una situación "absolutamente dantesca" en materia de sanidad porque el sistema público "no tiene capacidad para cubrir las plazas necesarias con médicos del país". Ha puesto como ejemplo que en la última promoción de Medicina en Tarragona "solo uno" de los graduados era de Tarragona y ha lamentado que, mientras tanto, "muchos estudiantes catalanes" no pueden acceder a las facultades del territorio.

"Ahora mismo, algunas universidades catalanas están ocupadas por un 70% de estudiantes que solo están de paso", ha afirmado Extrems, que ha cargado contra el distrito universitario único, que "no beneficia a nadie" y en Cataluña "es un desastre".